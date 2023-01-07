فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

نشر الفنان محمد فهيم عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك” فيديو مع الفنانة شريهان، من كواليس مسرحيته الجديدة شارلي شابلن .

وظهرت الفنانة شريهان وهي تمدح فى اداء محمد فهيم ، ثم قامت بارتداء الكمامة وقالت له “ تسمحلي احضنك ” ،لتقوم باحتضانه .

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شاركت الفنانة شريهان صورة قديمة لها مع الفنان الراحل هشام سليم، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وعلقت شريهان علي الصورة كاتبة: “اشتقت لك”.

يذكر أن آخر اعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.