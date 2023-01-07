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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

شريهان
شريهان

نشر الفنان محمد فهيم عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك” فيديو مع الفنانة شريهان، من كواليس مسرحيته الجديدة شارلي شابلن . 

وظهرت الفنانة شريهان وهي تمدح فى اداء محمد فهيم ، ثم قامت بارتداء الكمامة وقالت له “ تسمحلي احضنك ” ،لتقوم باحتضانه .

اشتقت لك.. شريهان تستعيد ذكرياتها مع الراحل هشام سليم

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شاركت الفنانة شريهان صورة قديمة لها مع الفنان الراحل هشام سليم، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل  الاجتماعي “انستجرام".

وعلقت شريهان علي الصورة كاتبة: “اشتقت لك”.

يذكر أن آخر اعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

شريهان مسرح هشام سليم الفن انستجرام مدحت العدل انجي وجدان حنان يوسف محمد فهيم شارلي شابلن

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