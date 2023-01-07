إصابة جورج وسوف بانهيار عصبي داخل المستشفى بعد وفاة نجله وديع

أعلن صحفي لبناني في تغريدة له عبر تويتر عن تدهور حالة الفنان جورج وسوف عقب وفاة نجله وديع داخل المستشفى بعد ساعات من دخوله العناية المركزة في حالة حرجة.

وكتب الصحفي اللبناني عادل ساميا :" ادخال سلطان الطرب #جورج_وسوف إلى الطوارئ في المستشفى بعد تلقيه خبر وفاة نجله #وديع_جورج_وسوف وذلك إثر نوبة أعصاب حادة أصيب بها".

توفي منذ قليل وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.



وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".



وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".