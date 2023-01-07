عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موضوع عائلي 2.. أشرف زكي يصلح ما بين نيللي كريم وطه دسوقي

نيللي كريم
نيللي كريم

أذيعت الحلقة الخامسة من مسلسل موضوع عائلي 2 ، والذى يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني ، وذلك عبر منصة شاهدvip .

حيث شهدت الحلقة الخامسة ظهور الفنانة نيللي كريم كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة ، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية .

وجاءت أحداث الحلقة كوميدية ، بعدما ظهر الفنان أشرف زكي فى كضيف شرف بشخصيته الحقيقة إيضاً ، ليقوم بالصلح بصفته نقيب الممثلين بين نيللي كريم وشخصية حسن “ طه دسوقي ” ، بعدما حدث خلاف بينهم ، فى إسقاط على الصلح الذى حدث بين الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل بعد خلافهما الشهير .

أحداث الحلقات الأولى

 

وحملت الحلقات الاولي من مسلسل موضوع عائلي  العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية، حيث تبين زواج خالد “محمد شاهين”، من شقيقه غازي إلا أنها تعنفه، وهو ما جعله يلجأ إلى خال ابنته “ماجد الكدواني”.

كما شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “موضوع عائلي”، قيام حسن “طه دسوقي” بطلب يد سارو "رنا رئيس” خلال حفل تخرجها، إلا أنه أفسد الحفل بسبب استخدام الألعاب النارية. 

أما إبراهيم “ماجد الكدواني”، فقد لجأ إلى الطبيب لأنه بدأ فى النسيان بشكل كبير، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية، اكتشف أن لديه ورما فى المخ.

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.

أحداث الجزء الأول

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل “موضوع عائلي” حول إبراهيم “ماجد الكدواني”، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. 

وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وإبعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسئوليات التي ظنّ أنه لن يعيشها مجدداً.

موضوع عائلى الفنانة نيللي كريم نيللي كريم اشرف زكي صلح باسم سمرة ورحاب الجمل نقيب الممثلين باسم سمرة الفنان باسم سمرة محمد شاهين رحاب الجمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

تحليل DNA.. مفاجأة مدويّة في مقتل مشرفة عمال بورسعيد ضحية ابنتها

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

الحق بسرعة .. متى ينتهي موعد شراء شهادات الـ 25% من البنوك

ترشيحاتنا

الإسعافات الأولية عند بلع الشخص جسم غريب .. تعرف على الخطوات

كنائس الأقصر تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا.. داو جونز يرتفع بنسبة 2.1%

أقوى التحصينات لطرد الشيطان من العقل .. آيتان تجعله يحترق

شكوى لوزير الشباب والرياضة.. قرارات مهمة من مجلس إدارة الزمالك|تفاصيل

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

تمثال إله نوبي في السودان..آثار أفريقيا في مأزق ولا تجد من يكتشفها

مش مرض .. سبب غير متوقع وراء وفاة ابن جورج وسوف |تفاصيل

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ