موضوع عائلي 2.. أشرف زكي يصلح ما بين نيللي كريم وطه دسوقي

أذيعت الحلقة الخامسة من مسلسل موضوع عائلي 2 ، والذى يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني ، وذلك عبر منصة شاهدvip .

حيث شهدت الحلقة الخامسة ظهور الفنانة نيللي كريم كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة ، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية .

وجاءت أحداث الحلقة كوميدية ، بعدما ظهر الفنان أشرف زكي فى كضيف شرف بشخصيته الحقيقة إيضاً ، ليقوم بالصلح بصفته نقيب الممثلين بين نيللي كريم وشخصية حسن “ طه دسوقي ” ، بعدما حدث خلاف بينهم ، فى إسقاط على الصلح الذى حدث بين الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل بعد خلافهما الشهير .

أحداث الحلقات الأولى

وحملت الحلقات الاولي من مسلسل موضوع عائلي العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية، حيث تبين زواج خالد “محمد شاهين”، من شقيقه غازي إلا أنها تعنفه، وهو ما جعله يلجأ إلى خال ابنته “ماجد الكدواني”.

كما شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “موضوع عائلي”، قيام حسن “طه دسوقي” بطلب يد سارو "رنا رئيس” خلال حفل تخرجها، إلا أنه أفسد الحفل بسبب استخدام الألعاب النارية.

أما إبراهيم “ماجد الكدواني”، فقد لجأ إلى الطبيب لأنه بدأ فى النسيان بشكل كبير، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية، اكتشف أن لديه ورما فى المخ.

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.

أحداث الجزء الأول

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل “موضوع عائلي” حول إبراهيم “ماجد الكدواني”، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية.

وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وإبعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسئوليات التي ظنّ أنه لن يعيشها مجدداً.