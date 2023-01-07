تونس.. رئيسة الحكومة وسفير الاتحاد الأوروبي يستعرضان المشروعات القائمة وسبل إنجازها

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية/ نجلاء بودن رمضان/ سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركس كورنارو / Marcus Cornaro/.

واستعرضت رئيسة الحكومة - وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم " السبت " - خلال اللقاء المشروعات القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي، وسبل تسريع انجازها.

وبدور أكد السفير مواصلة دعم الاتحاد الاوروبي لتونس في مسارها الاصلاحي.

