استقبلت رئيسة الحكومة التونسية/ نجلاء بودن رمضان/ سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركس كورنارو / Marcus Cornaro/.
واستعرضت رئيسة الحكومة - وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم " السبت " - خلال اللقاء المشروعات القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي، وسبل تسريع انجازها.
وبدور أكد السفير مواصلة دعم الاتحاد الاوروبي لتونس في مسارها الاصلاحي.
تونس.. رئيسة الحكومة وسفير الاتحاد الأوروبي يستعرضان المشروعات القائمة وسبل إنجازها
استقبلت رئيسة الحكومة التونسية/ نجلاء بودن رمضان/ سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركس كورنارو / Marcus Cornaro/.