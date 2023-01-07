بسبب شوبير ومهيب وشبانة| قرار عاجل من مرتضي منصور لنجوم الزمالك السابقين

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، رسالة إلى نجوم القلعة البيضاء السابقين، جاء مضمونها: أي زملكاوي هيطلع مع شوبير أو شبانة أو مهيب عبدالهادي مش هيدخل الزمالك تاني ”.

وأكد مرتضى منصور ، في تصريحات تليفزيونية ، أنه لو أي شخص ليس عضوا في الزمالك مثل رضا عبدالعال سيتم إزالة اسمه من علي الحديقة المتواجدة داخل نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور ، إن هذا الكلام موجه إلى مدحت عبدالهادى وسامي الشيشيني أو الذي سيظهر مع هؤلاء الإعلاميين.

واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، هذا الكلام ليس للمنتمين لنادي الزمالك فقط ، بوجه حديثي عن البعض.