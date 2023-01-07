مخدرات بـ 2.75 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار مروجي الكيف بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وقطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريات أمن (الإسكندرية – كفر الشيخ- الإسماعيلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .. مُتخذين من دوائر (قسمى شرطة أول وثان العامرية بالإسكندرية- مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ- قسم شرطة ثان الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ففى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) .

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول) و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) حال تواجده أمام مسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى– هاتف محمول – ميزان).

وتم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 00 6 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة سيدى سالم.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – بندقية خرطوش- فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض – ميزان – مبلغ مالى– هاتفى محمول) .

وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (عدد 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) .

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,750,000 إثنان مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.