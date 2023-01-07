مياه البحيرة: حملات مكبرة لضبط الوصلات المخالفة وإزالة التعديات على خطوط الشرب

أعلن المهندس محمد سعيد نشات رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، تشكيل لجان من القطاع التجاري وقطاع المياه وفروع الشركة للمرور والتفتيش على المشتركين بجميع فروع ومراكز محافظة البحيرة، لتحصيل المتأخرات ورفع جميع الوصلات الخلسة والتعديات والمخالفات التي يلجأ اليها البعض هروبًا من إتباع الاجراءات القانونية أو لسرقة المياه والاستفادة من خدمات الصرف الصحى دون سداد المستحقات.

واشار «نشأت»، أنه تم حصر عدد كبير من المخالفات والوصلات الخلسة ومخالفة شروط التعاقد، وبناءً على ذلك قامت اللجان بالإشراف على قطع التوصيلات المخالفة والتى لم يقم أصحابها بسداد مستحقات الشركة، وتحرير محاضر لهم.

وناشد رئيس الشركه المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن، مؤكدًا أن تلك المخالفات تحمّل الشركه عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وأصحاب وصلات الخلسه حيث أن المياه بمثابة أمن قومى، ووجه مسؤولى اللجان بضرورة عمل محاضر لجميع المخالفين.

وأكد أن اللجان قامت بإختيار عينات من قراءات العدادات في كل فروع الشركة وقامت بمطابقتها على الطبيعة، ولم يقتصر دور اللجان فقط على المتعدين على شبكة المياه بل قامت ايضاً بحصر التعديات على شبكة الصرف الصحى ومباشرة سداد المتعدين لمستحقات الشركة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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