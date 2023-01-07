أروابارينا يعلن تشكيل الإمارات لمواجهة البحرين في خليجي 25

أعلن الارجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخب الإمارات، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب البحرين، المقرر لها في تمام الثالثة والربع عصرا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، على ملعب الميناء.

وجاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: وليد عباس، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني، أحمد جميل.

خط الوسط: ماجد راشد، ماجد حسن، عبدالله رمضان، حارب عبدالله.

خط الهجوم: علي صالح، كايو كانيدو.

ويتواجد منتخب الإمارات في المجموعة الثانية في كأس الخليج بجانب الكويت والبحرين وقطر.