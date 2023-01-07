أحمد الشامي ينضم لفريق عمل مسلسل جميلة أمام ريهام حجاج

انضم الفنان أحمد الشامي، لفريق عمل مسلسل "جميلة" وبدأ تصوير مشاهده في العمل مع الفنانة ريهام حجاج ومن المقرر عرض العمل خلال موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

الشامي فى مسلسل الدفعة

ويستعد الفنان أحمد الشامي، لتصوير دوره في مسلسل "الدفعة" مع المخرج كريم العدل ويظهر بشخصية مختلفة وذلك بعد نجاح مسلسل دايمًا عامر والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وتدور أحداث مسلسل الدفعة حول شخصية أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة يجسده طارق لطفي ويحقق في العديد من الجرائم، ويدخل في صراعات ومواقف مثيرة مع شريف سلامة الذي يظهر أيضًا كأستاذ جامعي، وذلك في إطار تشويقي مثير.

الشامي يتحدث مع الجمهور

ووجه الفنان أحمد الشامي، رسالة لـ جمهوره من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. وكتب احمد الشامى “ للتذكرة: أنت محتاج تطلع صدقة علشان يبقى معاك فلوس ،، مش محتاج فلوس علشان تطلع صدقة ”.

أخر أعمال الشامي

وكانت آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل "دايما عامر" من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وكتابة ايمن سليم ومايكل عادل، وشارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله وأحمد الشامي ومحمد ثروت وكريم عفيفي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري.