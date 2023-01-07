عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

خلال اللقاء
خلال اللقاء

قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال لقائه نيافة الأنبا سارافيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية.

الإسماعيلية للفنون الشعبية تتألق بمركز شباب الشيخ زايد

وخلال اللقاء، حرص رئيس الهيئة على نقل تحياته وتهنئته إلى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط في ربوع مصرنا الحبيبة، داعيا المولى عز وجل بأن يديم علينا نعمة السلام والمحبة ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

 

وأكد رئيس الهيئة على أن المصريين يعيشون كالنسيج الواحد ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية لمواجهة التحديات المختلفة وتحقيق التقدم والرخاء.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا سارافيم عن تقديره للمشاعر الطيبة والتهنئة الرقيقة، مثمنا ما لمسه من حرص القيادات الوطنية والمؤسسات على المشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بما يدعم روابط المحبة والإخاء ويعزز قيم الوحدة الوطنية.

رئيس هيئة قناة السويس البابا تواضروس هيئة قناة السويس بطريرك الكرازة المرقسية الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

اتهامات شنيعة.. بيان عاجل من الخطوط الكويتية بعد شائعات تجريد مضيفات من ملابسهن

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

الذهب يستقر بختام تعاملات اليوم في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

رئيس الإمارات يهنئ العالم بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

نائب بطريرك الكاثوليك: نشكر الرئيس السيسي على التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة الكاثوليكية: بابا الفاتيكان والبابا تواضروس لديهما المحبة والرغبة في توحيد الأعياد

أجراس الكنيسة الأسقفية تدق احتفالا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد ..شاهد

برفقة ابنها .. زوجة صفقة الأهلي تحتفل بـ الكريسماس | شاهد

احتفالات بيت لحم بعيد الميلاد.. شاهد

ترشيحاتنا

نقل مولود سعودي في حالة خطرة من دبي إلى الرياض

لم تهنئ مكارثي .. بيلوسي تعلن عن منصبها الجديد في الكونجرس الأمريكي

شكوك حول سبب الوفاة.. سبب تأخر دفن نجل جورج وسوف

غياب زيزو عن تدريبات الزمالك .. تفاصيل

تبدأ من 340.4 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ نيسان صني 2023

400 جنيه لعقد الشقة الأقل من 60 عاما.. مقترح برلماني بشأن الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي إلى الوفاة.. أحذر إستخدام هذا النوع من المخدات

بوسي تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

كان عارف إنه مقلب .. لاعب سعودي يفجر مفاجأة بشأن برنامج رامز

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

فيديو

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ