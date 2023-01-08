برلماني: نحتاج إلى النهوض بقطاع الزراعة.. ورفع كفاءة المحاصيل

قال النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى النهوض بقطاع الزراعة ورفع كفاءة المحاصيل الزراعية ، خاصة وأننا لدينا فى مصر مناخ ممتاز.

وأشار عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا يجب علينا استباط سلالات على قدر عالى من الكفاءة ، بهدف وجود محاصيل مرتفعة الجودة ، مما يرفع من معدل تصدير هذه المحاصيل إلى الخارج.

وكان قد كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، عن التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022، والتي بلغت ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بقيمة حوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن عام 2021، مشيرا إلى أن الموالح تحتل المرتبة الأولى، والبطاطس الثانية، ثم البصل والفاصوليا.

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور أحمد العطار، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت حوالي 6 ملايين و432 ألفا و565 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 792 ألفا و421 طنا عن عام 2021 والذي بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و144 طنا.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة، الجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، والرمان.

وتقدم السيد القصير بالشكر إلى رجال الحجر الزراعي المصري، لجهودهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، ومتابعتهم المستمرة لضمان تطبيق المعايير العالمية للصحة النباتية، وتشديد الرقابة على الحاصلات الزراعية، بما يصب في صالح سمعة الصادرات الزراعية ويؤدي لزيادتها.

في سياق متصل، نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصدار "أرقام في الزراعة"، سلط خلاله الضوء على أهم الأرقام الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية، والطفرة التي حققتها في عام 2022، لأول مرة في تاريخها.

وذكر الإصدار أن حجم الصادرات الزراعية المصرية في 2022 بلغ ما يقرب من 6.5 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بقيمة تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار تقريبا.

ولفت إلى أن عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر إلى الخارج بلغت نحو 406 منتجات زراعية، يتم تصديرها إلى 160 سوقا على مستوى العالم.

وحول أبرز 10 حاصلات زراعية صدرتها مصر إلى الخارج خلال عام 2022 وأكثرهم كمية، جاءت كالتالي: الموالح بواقع 1.8 مليون طن، البطاطس بواقع 871 ألف طن، البصل بواقع 578 ألف طن، الفاصولياء بواقع 192 ألف طن، البطاطا بواقع 159 ألف طن، الرمان بواقع 156 ألف طن، العنب بواقع 154 ألف طن، المانجو بواقع 76 ألف طن، والطماطم بواقع 51 ألف طن، فضلا عن الفراولة بواقع 40 ألف طن.

فيما حصل الثوم على المركز ال(11) في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 31 ألفا و972 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز ال(12) في الصادرات بإجمالي 15 ألفا و595 طنا، وحصل البطيخ على المركز ال(13) بإجمالي كمية بلغت 9289 طنا.