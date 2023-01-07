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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد زوجته | حبيبتي

مصطفى خاطر وزوجته
مصطفى خاطر وزوجته

احتفل الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاد زوجته ونشر صورة تجمعهما على صفحته الشخصية بموقع انستجرام وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان مصطفى خاطر فيلم «أشباح اوروبا» بطولتة هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعود، شريف يسري، إنتاج محمد الوزيري، إخراج محمد حماقي.


يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يجسد أبطاله هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر شخصيات توأم، ما يعنى أنهم سيقدمون 6 شخصيات مختلفة.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٧_١٨١٢٤٠
الفنان مصطفى خاطر عيد ميلاد زوجته كلمات رومانسيه اشباح اوروبا فيلم أشباح أوروبا صورة تجمعهما

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