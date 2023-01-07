العثور على جثتين بالهيكل السفلي لطائرة في كولومبيا

قالت شركة الطيران ومكتب المدعي العام الكولومبي اليوم السبت ، إنه تم العثور على جثتي شابين ، ربما كانا من جمهورية الدومينيكان ، في الهيكل السفلي لطائرة أفيانكا (AVT_p.CN) أثناء الصيانة في عاصمة كولومبيا بوغوتا.

وقالت أفيانكا في بيان 'عند وصولها إلى مطار إلدورادو في بوجوتا ، اكتشف أفراد من شركة الطيران جثتي شخصين طاروا بشكل غير منتظم (مسافرين خلسة) في الهيكل السفلي للطائرة' ، مضيفة أن الاكتشاف تم مساء الجمعة.

وأعربت شركة أفيانكا عن تعاطفها مع أسرتي الشخصين ، وأضافت أنه على الرغم من قيامها بتفتيش الطائرات قبل كل رحلة ، فإن أمن المطارات والمناطق المحظورة تقع على عاتق السلطات.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن 'هيئة التحقيق الفني التابعة للنائب العام تقوم بإجراءات عاجلة لتحديد جنسية ومنشأ الجثث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عاما، من أصل أفريقي، والتي تم العثور عليها داخل الطائرة'.

على الرغم من عدم العثور على وثائق هوية مع الجثث ، كان أحدهم يحمل عملة من جمهورية الدومينيكان وحقيبة عُثر عليها مع الرجال بها أوراق من ذلك البلد.

وقال المكتب إن هذه الاكتشافات 'تدل على أن الرجال ربما كانوا على متن الطائرة منذ 3 يناير' عندما كانت آخر مرة في جمهورية الدومينيكان.

وأضاف مكتب المدعي العام أن الطائرة خضعت لصيانة دورية لآخر مرة في 27 ديسمبر ، ومنذ ذلك الحين سافرت إلى بوجوتا وجوارولوس بالقرب من ساو باولو بالبرازيل وسانتياغو.

وأضاف البيان أن الجثث تم تجميدها وفك تجميدها جزئيا وهناك حروق في إحداها.