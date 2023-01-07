عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على جثتين بالهيكل السفلي لطائرة في كولومبيا

العثور على جثتين
العثور على جثتين على متن طائرة في كولومبيا

قالت شركة الطيران ومكتب المدعي العام الكولومبي اليوم السبت ، إنه تم العثور على جثتي شابين ، ربما كانا من جمهورية الدومينيكان ، في الهيكل السفلي لطائرة أفيانكا (AVT_p.CN) أثناء الصيانة في عاصمة كولومبيا بوغوتا.

وقالت أفيانكا في بيان 'عند وصولها إلى مطار إلدورادو في بوجوتا ، اكتشف أفراد من شركة الطيران جثتي شخصين طاروا بشكل غير منتظم (مسافرين خلسة) في الهيكل السفلي للطائرة' ، مضيفة أن الاكتشاف تم مساء الجمعة. 

وأعربت شركة أفيانكا عن تعاطفها مع أسرتي الشخصين ، وأضافت أنه على الرغم من قيامها بتفتيش الطائرات قبل كل رحلة ، فإن أمن المطارات والمناطق المحظورة تقع على عاتق السلطات.

الأمن الكولومبي يعثر على جثث مغلفة في شوارع العاصمة بوجوتا

وقال مكتب النائب العام في بيان إن 'هيئة التحقيق الفني التابعة للنائب العام تقوم بإجراءات عاجلة لتحديد جنسية ومنشأ الجثث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عاما، من أصل أفريقي، والتي تم العثور عليها داخل الطائرة'. 

على الرغم من عدم العثور على وثائق هوية مع الجثث ، كان أحدهم يحمل عملة من جمهورية الدومينيكان وحقيبة عُثر عليها مع الرجال بها أوراق من ذلك البلد.

وقال المكتب إن هذه الاكتشافات 'تدل على أن الرجال ربما كانوا على متن الطائرة منذ 3 يناير' عندما كانت آخر مرة في جمهورية الدومينيكان.

وأضاف مكتب المدعي العام أن الطائرة خضعت لصيانة دورية لآخر مرة في 27 ديسمبر ، ومنذ ذلك الحين سافرت إلى بوجوتا وجوارولوس بالقرب من ساو باولو بالبرازيل وسانتياغو.

وأضاف البيان أن الجثث تم تجميدها وفك تجميدها جزئيا وهناك حروق في إحداها.

 

البرازيل النائب العام المدعي العام جمهورية الدومينيكان الدومينيكان ساو باولو كولومبيا بوغوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إعدام مروّع .. هولندا تستدعي السفير الإيراني مجددا

تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية

تركيا .. القبض على شخصين ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن أوكرانيا .. 13 الجاري

لم تهنئ مكارثي .. بيلوسي تعلن عن منصبها الجديد في الكونجرس الأمريكي

بعد مشادة بينهما.. طفل 6 سنوات يطلق النار على معلمته بولاية فيرجينيا

قتيل ومصابان خلال إطلاق نار في ثاني أكبر شركة إيرانية للنفط الخام

الجيش الروسي يعلن الالتزام بوقف إطلاق النار أحادي الجانب

ترشيحاتنا

رئيس بنك مصر: تحويل الدولار للجنيه المصري و91 مليار حصيلة شهادات الـ 25%

رئيس بنك مصر: الدولة تمتلك موارد بالعملة الأجنبية تتجاوز الـ90 مليار دولار|فيديو

شاهد ملخص وأهداف مباراة المصري والاتحاد السكندري

بسبب سجدة وإيمان .. صيدلانية وممرضة تواجهان الحبس 5 سنوات

رئيس بنك مصر: سعر الدولار ينخفض في هذه الحالة

القفز إلى وصافة الدوري.. تعرف على نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وفيوتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برا الثلاجة .. طريقة للاحتفاظ بالموز باللون الأصفر لمدة أسبوعين

أعظم مقاطع محمد علي كلاي.. تفادى 21 لكمة في 10 ثوان|شاهد

لو بتعانى آلاما بأعصاب اليد.. أطعمة مثل السحر تقضي عليها

صادم.. انفجار موبايل في يد صاحبه الهندي أثناء إجراء مكالمة

فيديو

اكتشاف رؤوس غير بشرية مدفونة في مقابر فرعونية

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ