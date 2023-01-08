بجمبسوت أسود.. كارولين عزمي تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتألقت كارولين عزمي بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية جمبسوت باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



وانتهى الفنان محمد كيلانى والفنانة كارولين عزمي من تصوير الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه فيه أمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبدالسلام ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين.

"في كل أسبوع حكاية" هو الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أنا واللى بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم" ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة وتحديداً في عام 2023.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري.