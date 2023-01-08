عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا ترفض تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد

أرشيفية
أرشيفية

أكد الرئيس المشارك للحزب الألماني الحاكم، لارس كلينجبيل، أهمية عدم اتخاذ برلين خطوات أحادية الجانب من جهتها، عندما يتعلق الأمر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".

وقال كلينجبيل في تصريحات صحفية نقلتها قناة “آر تي” الروسية: "لا توجد دولة تزود كييف حاليا بالدبابات الثقيلة مثل ليوبارد 1 أو ليوبارد 2".

ولفت إلى أن موسكو صرّحت مرارا بأن الدول الغربية أضحت من وقت طويل كطرف محارب إلى جانب أوكراني، لذلك، من الصحيح أن يفكر الأمريكيون والفرنسيون ونحن أيضا كحكومة فدرالية باستمرار فيما إذا كان بإمكاننا الآن إظهار مشاركتنا في هذه الحرب".

وأضاف: "ولكن، على الرغم من كل شيء، سنواصل بالتأكيد النظر في ما يمكن أن تكون عليه الخطوات التالية."

وفي الوقت نفسه، شدد السياسي الألماني على تصميم الغرب بخصوص عدم إضعاف الجهود لدعم كييف.

وأوضح في هذا الجانب" "إن شحنات عربات المشاة القتالية برادلي هي إشارة إلى أن التحالف الغربي يعمل بشكل منسّق وسيواصل دعم أوكرانيا."

 

برلين دبابات أوكرانيا الأسلحة كييف الدول الغربية موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حرامية الغسيل في 2023.. مكوجي تطبيق متهم بسرقة ملابس المتسخدمين

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا تلقى عرضا ليبيا لضم إيبوكا

حتحوت يوضح سبب غياب فتوح وجمعة عن تحليل المنشطات.. تفاصيل الخميس الساخن

آلاف الإسرائيليين ينزلون إلى الشارع للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

شيكابالا يكشف حقيقة تناول فسيخ وملوحة قبل مباراة أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيسلندية ترصد مزايا السياحة بمصر: أفضل من 50 بلد زرتها

أفنو.. أحذية فخمة بتصميم فرعوني| إيه القصة؟

بسبب البرودة .. شاهد لحظة تجمد طعام رجل أثناء تناوله في أمريكا

معنديش مشكلة أتجوز واحد مراته مقصّرة معاه .. أجرأ إطلالات ميسرة

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ