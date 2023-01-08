حادث مأساوي في الصين يودي بحياة 17 شخصا ويصيب 20 آخرين

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بمقتل 17 شخصا، وإصابة أكثر من 20 آخرين في حادث مروري وقع في مقاطعة جيانجشي شرقي الصين.

وذكرت إذاعة “سي.سي.تي.في” الصينية نقلا عن السلطات المحلية، أن حادثا مروريا تسبب في مقتل 17 شخصا، وإصابة 22 آخرين.

وأشارت الإذاعة الصينية إلى أن الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، وأن التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

وفي ديسمبر الماضي، قتل شخص في حادث مروري كبير تضررت فيه نحو 200 مركبة في وسط الصين، وفق ما ذكرت إذاعة "سي سي تي في"، بينما أظهرت صور من الموقع حالة من الفوضى.

وأظهرت صور التُقطت من الجو مئات سيارات الركاب والحافلات الصغيرة والشاحنات التي اصطدم العديد منها ببعضها بعضًا مكوّمة على جزء من الطريق السريع وسط الضباب الكثيف.