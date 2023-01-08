كانت تساعد والدتها.. وفاة طالبة سقطت من أعلى سطح منزلها بالمحلة

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، وفاة طالبة بالصف الثانوي الأزهري عقب سقوطها من أعلى سطح منزلها لاختلال توازنها حال مساعده والدتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة.

وكان مستشفى المحلة العام استقبل فتاة مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ، ولفظت أنفاسها الأخيرة لحظة وصولها الأخيرة اَدعاء سقوط من مكان مرتفع.

كما انتقلت قوة أمنية، وتبين العثور على جثة فتاة تدعى "سالي. س"، طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، وبسؤال أهلها تبين أن الطالبة أثناء مذاكرتها أعلى السطح اختل توازنها، ما أدى إلى سقوطها على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر الأسرة.