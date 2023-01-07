رئيس وزراء أستراليا: الحكومة على استعداد لدعم الولاية الغربية بعد الفيضانات

أعرب رئيس الوزراء الاسترالي "أنتوني ألبانيز" اليوم /السبت/ عن استعداد حكومته لتقديم أي دعم مطلوب لسكان ولاية "استراليا الغربية" التي تسببت الفيضانات العارمة التي اجتاحتها في عزل المجتمعات النائية هناك.

وقال ألبانيز - في تصريحات نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - إن حكومته العمالية تعمل بشكل بناء مع حكومة ولاية استراليا الغربية بشأن أزمة الفيضانات في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مشيرا إلى أن "هذه الفيضانات لها تأثير مدمر والعديد من هذه المجتمعات تقوم بعمل صعب كما أن الموارد ليست موجودة على الأرض.. إن حكومتي على استعداد لتقديم أي دعم مطلوب".

من جانبها، قالت سلطات الطوارئ في ولاية "استراليا الغربية" إنه تم استخدام الطائرات التابعة لقوات الدفاع الاسترالية من أجل مساعدة المجتمعات المتضررة من الفيضانات، مشيرة إلى أن مروحيات من طراز شينوك في طريقها لمساعدة السكان المتضررين.

