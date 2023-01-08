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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 6700 عبوة سمن وزيت داخل شركتي جملة بالغربية لردع مخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، خلال حملة تموينية مكبرة من مصادرة  6700 عبوة سمن وزيت داخل شركتى جملة بالمحلة الكبرى، وذلك للتلاعب بالأسعار بغرض التربح بدون وجه حق ورفع الأسعار.

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وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من عادل كفافى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية بتمكن حملة مكبرة بالمحلة الكبرى، من ضبط شركة جملة مواد غذائية بثان المحلة للتلاعب بالأسعار، وضبط 3500 عبوة سمن أنواع مختلفة و2000 عبوة زيت مخالفا للقرار 330 لسنة 2017 بلغت قيمة المضبوطات 820,000 جنيه.
 

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كما تم ضبط شركة جملة مواد غذائية بناحية ثان المحلة للتلاعب بالأسعار، حيث تم 1000 عبوة سمن أنواع مختلفة ، و200 عبوة زيت مخالف للقرار 330 لسنة 2017، وبلغت قيمة المضبوطات 200,000 جنيه.

 

وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير محضرين وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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