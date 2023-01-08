ترتيب أفضل 200 مطرب في التاريخ.. أم كلثوم تتفوق على جاكسون وريانا|فيديو

كوكب الشرق .. من الأعظم بالتاريخ

تصنف أم كلثوم ضمن أعظم المطربين بالعالم على مر التاريخ، حيث احتلت كوكب الشرق المرتبة 61 حسب مجلة «رولينج ستون» الأمريكية في لائحة أفضل 200 مطرب حول العالم.

أم كلثوم الفنانة العظيمة التي رحلت عام 1975، تفوقت على أسطورة الغناء مايكل جاكسون الذي حل في مرتبة 68، حيث أكد الناقد الموسيقي ويل هيرميس إنها تمتلك صوتاً رنان لا مثيل له، يمثل الروح العربية.

من الأعظم بالتاريخ .. أم كلثوم

التصنيف أشرف عليه نقاد في عالم الموسيقى بناء على لأصالة والتأثير وعمق الأعمال الموسيقية.

لكنه تعرض لانتقادات واتهامات بالتحيز للغرب، فكوكب الشرق هي الاسم العربي الوحيد في القائمة التي غابت عنها فيروز وعبد الحليم حافظ وأسماء عالمية بارزة كالمغنية الكندية سيلين ديون.

أما المراتب الأولى فحلت ملكة البوب الامريكية أريثا فرانكلين الأولى، تلتها المغنية ويتني هيوستن، ثم المغني سام كوك.