وزارة التخطيط تصدر حصاد مشروع رواد 2030 عن عام 2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد مشروع رواد 2030 وأبرز ما قام به خلال العام المنتهي 2022.

وأوضحت د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروع جاء تأكيدًا لأهمية ودور الشباب في المجتمع، وبهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر بين الشباب، موضحه أن المشروع يرتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في محور التعليم، ومحور حاضنات الأعمال، بالإضافة إلى محور التوعية، فضلا عن محور آليات المساندة لرواد الأعمال.

وتضمن التقرير الذي أصدره المشروع أبرز الإنجازات في المحاور الأربعة خلال عام 2022، حيث أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالمحور الأول والمتمثل في التعليم، فقد قام المشروع بإطلاق دعم وبناء القدرات، والتي تتضمن عدة أنشطة منها برنامج الماجستير المهني بالتعاون مع جامعتي كامبردج والقاهرة، ومنحة المليون ريادي التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، حيث توفر المنصة حزمة كبيرة من الموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال عبر الانترنت بثلاث لغات العربية، الإنجليزية، ولغة الإشارة، وعلى ثلاث مراحل تأهيلية مختلفة، للوصول الى تنمية المهارات الأساسية المطلوبة لتأهيل رواد الأعمال، استفاد من تلك الحملة ما يقرب من 50 ألف متدرب وذلك بمعدل نحو 378 محاضرة تدريبية.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار اهتمام المشروع بحاضنات الأعمال فقد تم إطلاق حاضنة ذوى الهمم Goodwill بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي الأولى من نوعها وهدفها الرئيسي هو دعم وخدمة ذوي الهمم بطريقة أكثر احترافية ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ريادية، فضلًا عن كون تلك الحاضنة تخدم أيضًا الشباب الذين يقدمون حلولًا للأشخاص من ذوي الهمم ، حيث تأهل أحد المشروعات المتقدمة للحاضنة لتمثيل مصر فى "معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولى" الذي أقيم في دبي فى الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

كما تطرق التقرير إلى إطلاق برنامج رائدات 2030، بالتعاون مع مؤسسة انتربرنيل، والذي يمثل مسرعة أعمال لدعم المشروعات التجارية و توفير فرص للنساء لإطلاق أعمالهن و تطويرها، وتم تخرج 400 سيدة من هذه المسرعة خلال عام 2022، كما احتفل المشروع بتخرج الدفعة الأولى من حاضنة أعمال مشرق للسياحة التي أسسها المشروع بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تخرج 19 مشروعا منها 10 مشروعات من محافظة أسوان، 9 مشروعات من محافظات مصر المختلفة مع دعم وتطوير بعض المشروعات التابعة للحاضنة وتم اعتمادها وتقييمها عالميًا من قبل Booking إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال السفر الرقمي.

وتابع التقرير استعراض إنجازات المشروع للعام 2022، لافتًا إلى تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة مديري حاضنات و مسرعات الأعمال بالتعاون مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية ومؤسسة دروسوس، والذي استفاد منه 120 مدير من مديرى الحاضنات لدعم منظومة ريادة الأعمال ولضمان إدارة الحاضنات والمسرعات فى مصر وفقًا للمعايير العالمية، وأن يقدَّم بها الخدمات التي تقدَّم فيها على مستوى العالم، فضلًا عن تنفيذ لقاءات مع وفد الدبلوماسيين الأفارقة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالاشتراك مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL، حيث شارك فيها 100 دبلوماسي من 20 دولة أفريقية ضمن أنشطة الحاضنة المصرية الأفريقية.

كما أشار التقرير إلى توقيع المشروع بروتوكول تعاون مع مؤسسة جيمناي أفريقيا للتعاون فى تنفيذ أنشطة الحاضنة المصرية الأفريقية فى الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث والمتعلق بالتوعية، تطرق التقرير إلى إطلاق حملة "إبدأ مستقبلك" والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وفي عام 2022 تم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة حيث تم اعتماد الحقيبة التدريبية للحملة من جامعة ميزوري الأمريكية وتم تدريب المدربين على الحقيبة التدريبية الجديدة واعتمادهم لتدريب معلمي المدارس على كيفية تنفيذها مع طلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى التوسع في المدارس التجريبية واللغات وتدريب المدربين على الحملة باللغة الإنجليزية، موضحًا أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة في 9 محافظات حتى الآن، حيث عقد تدريب لعدد 50 مدرب من مدربي حملة ابدأ مستقبلك على منهج الحملة، تنفيذ المرحلة الثانية من أكثر من 500 معلم من 84 مدرسة واستهداف أكثر من 44500 ألف طالب فى المرحلة الأعدادية، بالإضافة إلى تدريب 48 موجه عموم و 6 موجهين أوائل و 84 مدير مدرسة و 84 منسق ريادة الأعمال و أهداف الحملة، وتجهيز 30 فصل داخل المدارس التى تم تدريب معلميها على منهج ريادة الأعمال، و جاري استكمال الحملة في باقي محافظات الجمهورية.

وشهد عام 2022 كذلك تنظيم المشروع معسكر صيفي لطلبة حملة ابدأ مستقبلك بمحافظة الإسكندرية لأكثر من 100 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الإعدادية المستفيدين من الحملة، من محافظات مصر المختلفة، حيث كان الهدف من المعسكر تشجيع ودعم الطلاب ذوي الأفكار المبتكرة على تطويرها وتزويدهم بالمهارات الريادية والتكنولوجية اللازمة لتطوير مشروعاتهم، بالإضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، وإعداد الطالب ليصبح رائد أعمال في المستقبل، كما تم تنفيذ حملة ابدأ مستقبلك على مستوى الجامعات لـ4500 طالب وطالبة فى أكثر من 15 جامعة مصرية، إلى جانب مبادرة خليك ريادى، لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة والتي استهدفت الوصول إلى3000 متدرب منهم، لتشجيع الفكرالريادي لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن إقامة العديد من الفاعليات التى تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من الشباب للتوعية بأهمية رياده الأعمال والتوعية بالأنشطة والخدمات المختلفة التى تقدمها الوزارة من خلال مشروع رواد 2030 لدعم رواد الأعمال.

وحول المحور الرابع والخاص بآليات المساندة لرواد الأعمال، فقد أطلق المشروع وفقًا للتقرير منصة رواد ميتر بهدف تحديث البيانات والمؤشرات الرئيسية الخاصة بريادة الأعمال في مصر بشكل نصف سنوى وسنوى لخدمة صانعى القرار لدعم وتطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى إنشاء عيادات أعمال متكاملة وهي عيادات ذكية تم إنشائها لتقديم حلول واستشارات من ذوي الاختصاص في سبعة مجالات مختلفة منها القانوني، وتطوير الأعمال والتسويق والجاهزية للاستثمار لتكون بمثابة دعم لرواد الأعمال فى مراحل النمو المختلفة بهدف الحفاظ على استدامة الشركات الناشئة، كما افتتح المشروع عيادة أعمال خاصة به في الجريك كامبس "الحرم اليوناني"، واستضاف المشروع فيها وفد من رواد الأعمال من الإتحاد الأفريقي لشرح نموذج عمل أولى للعيادات المتخصصة فى دعم الشركات الناشئة.

وأشار التقرير إلى تنظيم المشروع "اكسبو رواد"، وهو ملتقى سنوى للشركات الناشئة يهدف الى تشبيكها مع المستثمرين بهدف عرض فرص الاستثمار فى القطاعات المختلفة لدعم الشركات الناشئة والحفاظ على نموها فى السوق المصرى، فضلًا عن إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية وهي مسابقة سنوية للطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية بجمهورية مصر العربية في التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول، وتم توفير فرص احتضان للثلاثة فرق الفائزين فى النسخة الأولى من الجائزة و العمل على تنفيذ تطبيقاتهم الذكية والتى تخدم قطاع النقل والسياحة والداخلية.

كما أطلق رواد 2030 هاكثون مصر 2030 بالتعاون مع شركة بيبسيكو مصر، و شركة رايز أب ، والتي شارك فيها أكثر من 100 متسابق يمثلون 35 فريقًا يتنافسون على الفوز بجائزة المسابقة، حيث تم تنظيم عددًا من ورش العمل التدريبية للمتسابقين على مدار ثلاثة ايام شارك فيها أكثر من 50 خبير في مجالات الأعمال المختلفة لتوجيه وارشاد المتسابقين، وتنظيم محاضرات للتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتدريب المتسابقين على الأساليب المختلفة لعرض وتسويق مشاريعهم وأفكارهم بشكل صحيح.

كما حصل مشروع رواد 2030 في سبتمبر الماضي على جائزة امتياز للتكنولوجيا وخدمة المجتمع فئة الجهات الرسمية ، من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية "ACSR” التابع لجامعة الدول العربية، لمجهوداته الكبيرة في مجال ريادة الأعمال، وإطلاق حملة المليون الريادي التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال والمساهمة في انشاء 50 ألف شركة ناشئة بحلول عام 2030.