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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا ميدو نافع ولا جاريدو شافع.. الإسماعيلي يسقط أمام الحدود ويتزيل ترتيب الدوري

صدى البلد

انتزع الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود فوزا غاليا على نادي الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأحرز الهدف الأول لحرس الحدود اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول قبل أن يٌضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59. 

وبهذه النتيجة رفع نادي حرس الحدود رصيده عند النقطة 10 في المرتبة الخامسة عشر بالتساوي مع الثنائي إنبي وسموحة السكندري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 7 في المرتبة الأخيرة ، ليواصل الدراويش نتائجه السيئة هذا الموسم ، ويكتب الفريق الهزيمة الثانية له تحت قيادة مدربه ميدو والذي تولى المهمة خلفا لجاريدو المدرب السابق. 

وخاض الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من : 

حارس مرمى .. محمد كوكو 

خط الدفاع ..محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي 

خط الوسط .. محمد بيومي – عماد حمدي - محمود الشبراوي 

خط الهجوم : عبدالرحمن مجدي - ياو - باسم مرسي

الاسماعيلي حرس الحدود الدوري المصري مصطفى زيكو نادى حرس الحدود ميدو

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