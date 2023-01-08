الأهلي يكتسح الزمالك 122-52 في دوري سيدات كرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي فوزا كبيرا مساء اليوم الأحد، على الزمالك،بنتيجة 122-52 ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة بصالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت تفوقا واضحا لسيدات الأهلي.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 44-5 وسط تألق ثريا محمد لاعبة الأهلي وتسجيلها 5 ثلاثيات.

وانتهت الفترة الثانية بنتيجة 69-24 لصالح الأهلي والفترة الثالثة 103-41 ثم الفترة الرابعة والأخيرة 122-52.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على فريق الاتحاد السكندري ‏بنتيجة 88-74 في مسابقة بطولة الدوري.