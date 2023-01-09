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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص انتحل صفة مندوب شركة لإبادة الحشرات

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانتحال صفة مندوب شركة لإبادة الحشرات و سرقة متعلقات اصحاب الشقق اثناء عملية الرش 

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد الأطواف المباحثية لضبط كل ما يخل بالأمن العام بشوارع العاصمة .

ففي أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة إحدى السيدات من داخل عقار بدائرة القسم .

وبإستبيان الأمر  أمكن ضبط شخص ، تبين أن له معلومات جنائية ، مقيم بشبرا الخيمة ثان وبحوزته عدد ٨ ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" و مبلغ مالى وبخاخة مبيدات حشرية.

بسؤال السيدة أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم وعرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى ، وأثناء ذلك شاهدته اثناء شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالإستغاثة ولاذ بالفرار . 

وأقر المتهم بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة .

كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم ، وأقر بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهن إتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مندوب شركة إبادة الحشرات مبيدات حشرية قسم شرطة عابدين مدير الإدارة العامة لمباحث لإدارة العامة

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