برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد في الشوط الأول بـ الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول، بتقدم فريق برشلونة بهدف نظيف، على نظيره أتليتكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الأول لـ برشلونة عن طريق ديمبلي في الدقيقة 22.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:.

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: كوندي، أرواخو، كريستنسن، بالدي

خط الوسط: بوسكيتس، بيدري، دي يونج

خط الهجوم: جافي، فاتي، ديمبلي

بينما أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، تشكيل فريقه أمام برشلونة والذي جاء كالتالي:.

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، سافيتش، خيمينيز، رينالدو

خط الوسط: لورينتي، كوكي، باريوس، كاراسكو

خط الهجوم:جواو فيليكس، جريزمان