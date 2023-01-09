محافظ الجيزة يتابع اعمال شفط مياه الامطار من الشوارع ..شاهد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة ميدانيا جهود شفط مياه الأمطار بشوارع جامعة الدول العربية والنيل وجنوب الجيزة في ظل تواجد كافة الفرق والمعدات التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافى والتجميل والأحياء المعنية.

وذلك لشفط المياه من الشوارع، لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق .

رافق محافظ الجيزة، اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكافه الاجهزة التنفيذية والمعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور الجيزة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

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