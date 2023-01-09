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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يصدر بيانا يوضح كواليس رحيل بابا فاسيليو

صدى البلد

أصدر نادي غزل المحلة قبل قليل، بيانا رسميًا، يكشف من خلاله كواليس وأسباب رحيل المدرب القبرصى  بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق الأول عن منصبه.

نادي المحلة يصدر بيانًا رسميًّا

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وجاء في البيان الذي أصدره نادي غزل المحلة، أن الخواجة بابا فاسيليو أكَّد بابا فاسيليوس للمجلس أن لديه ظروفًا أقوى من الاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأن هذه الظروف خاصة جدًّا، ولا يرغب في الإعلان عنها، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة بالإجماع؛ نظرًا للعلاقات الطيبة التي تربط الطرفين.

وجاء مضمون البيان الصادر عن إدارة نادي غزل المحلة على النحو التالي:

بيان نادي غزل المحلة

في إطار من المحبَّة والود والتعاون، أنهى مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة أسامة خليل، العلاقة التعاقُديَّة مع بابا فاسيليوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن تفهَّم الطرفان وجهات النَّظر فيما بينهما، حيث أكَّد بابا فاسيليوس للمجلس أن لديه ظروفًا أقوى من الاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأن هذه الظروف خاصة جدًّا، ولا يرغب في الإعلان عنها، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة بالإجماع؛ نظرًا للعلاقات الطيبة التي تربط الطرفين.

من جانبه، أكَّد المدير الفني احترامه وتقديره وحبه للنادي ولجماهيره، ووجَّه الشكر لمجلس الإدارة على حُسن التعاون، والتفهُّم الواضح لظروفه الخاصة.

وأكَّد بابا فاسيليوس أنه لن يكون بعيدًا عن النادي، وسيتابع كل صغيرة وكبيرة، وسيكون جاهزًا بالمشورة مع الجهاز الفني الجديد ومجلس الإدارة المحترم.

 

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