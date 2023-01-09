قرار قضائي عاجل ضد حاكم العاصمة البرازيلية بعد أعمال الشغب الأخيرة

أفاد موقع شبكة "سي.إن.إن برازيل"، اليوم الاثنين، بأن المحكمة العليا البرازيلية، قررت عزل حاكم مقاطعة برازيليا، إيبانيز روشا، على خلفية أعمال الشغب التي اجتاحت العاصمة في وقت سابق اليوم.

وذكرت الشبكة، أن قاض المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، قرر إقالة حاكم برازيليا، بعد قيام محتجين من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، باقتحام مبنى الكونجرس، والقصر الرئاسي، والمحكمة العليا.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، أمس الأحد، بأن عددًا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كل من قصر بلانالتو الرئاسي والكونجرس البرازيلي والمحكمة العليا في العاصمة برازيليا.

وأصدر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرسومًا بفرض القانون والنظام، للسيطرة على أعمال شغب قام بها متظاهرون مؤيدون لسلفه جايير بولسونارو اقتحموا مبنى الكونغرس وقصر بلانالتو الرئاسي والمحكمة العليا.

وأفادت صحيفة "متروبوليس" البرازيلية بأن "الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أصدر مرسومًا بفرض القانون والنظام للسيطرة على أعمال الشغب التي قام بها محتجون مؤيدون لبولسونارو اقتحموا مقار السلطات الثلاث، ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية".