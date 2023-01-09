محمد صبحي لزوجته في ذكرى ميلادها: نفتقدك بشدة

وجه الفنان محمد صبحى رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة فى ذكرى ميلادها عبر حسابه بفيسبوك .

وكتب محمد صبحى: "حبيبتي وزوجتي الغالية ٨ يناير .. نتذكر عيد ميلادك .. لك دعواتي الدائمة ان يغفر الله لك ويرحمك .. لم نعد نتجمع ولم نعد نخطط كيف سنفاجئك كي ندخل الي قلبك السعادة وكنت دائما أفكر كيف أرد لك ماصنعتيه لي كل عام وكل يوم .. نفتقدك بشدة ولكنك لم تفقدي شئ في زماننا ".

يذكر أن أكد الفنان محمد صبحي، أنه يقوم بعمل مسرحيته الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك"، وأن المسرحية تتماشى مع اللغة الجديدة، و تتحدث عن 5 فترات زمنية، والمسرحية أحداثها تبدأ من عام 1927 من فترة سعد زغلول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن المسرحية تتحدث عما تغير فى الدولة، وأن الشعب هو أساس الدولة.

ولفت إلى أن المسرحية بها جميع الحالات التى مرت بها مصر، بداية من الحالة السياسية والفنية، وتعامل المواطنين مع بعض، وكل شيء حدث فى مصر عبر 5 فترات زمنية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا مطلوبة لـ التطور، ولكن الأعداء اخترعوا التكنولوجيا من أجل ان تسيطر على عقول الشباب، وأن البعض يعيش فى وطن خيالي.

وكشف أن رسالة المسرحية، هادفة، وبدأ العرض من يوم 15، وأن ثلث الصالة أطفال و شباب، وهذا أمر مفرح.