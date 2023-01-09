المنسق الأسبق لإتفاقية تغير المناخ: هدف مبادرة 100 مليون شجرة صحة الإنسان

قال صابر عثمان، المنسق الأسبق لإتفاقية تغير المناخ، إن مبادرة 100 مليون شجرة مدتها حوالي سبع سنوات ، والهدف استخدام عديد من المواقع حول مصر لزراعة الاشجار بانواعها المختلفة، خاصة الأشجار المثمرة.

وأضاف "عثمان" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان هذا الأمر له عوائد كثيرة جدا، جزء منها هو صحة المواطن، موضحا ان زراعة الأشجار الخشبية خاصة حول المدن الحضرية تقلل من دخول الاتربة والعوالق الجوية.

وتابع أنه طبقا للتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإننا فى المستقبل فى العالم كله ليس فقط فى مصر سيبدأ التعرض إلى مزيد من الأحداث الجوية الجامحة والقاسية، وبالتالي زراعة تلك الأشجار حول المدن مهمة جدا، خاصة للمواطنين الذين لديهم مشكلة صدرية أو يعانون من الحساسية بأنواعها المختلفة.