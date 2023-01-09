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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» تستهدف اكتشاف المواهب ورعايتهم

مجلس النواب
مجلس النواب

أعربت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن سعادتها بانطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي، قائلة: الهدف من المبادرة يكمن في إعادة المدرسة لتقوم بدورها في تقديم التعليم والبعد عن التلقين والحفظ.

وأضافت النائبة صبورة السيد، في بيان لها، أن مبادرة المسرح المدرسي تعتبر واحدة من أهم المبادرات التربوية والإبداعية، حيث تستهدف اكتشاف المواهب في كافة المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيسي باهتمام الموهوبين ورعايتهم باعتبارهم قاطرة التنمية.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مبادرة إحياء المسرح المدرسي تستهدف إعادة إحياء المسرح المدرسي في اكتشاف مواهب الطلبة، معقبة:" المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم ومهمتها الأساسية هي تحقيق النمو للطالب في المجالات المختلفة سواء المعرفية أو المهارية.

وتابعت النائبة صبورة السيد: هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية باكتشاف الموهوبين، حيث تحرص على اكتشافهم ورعايتهم حريصة في مختلف الأنشطة، وتوجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مشيدة بانطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي.

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