عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا ندعم الفوضى.. روسيا تدين اقتحام المباني الحكومية في البرازيل

الكرملين
الكرملين

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، دعمها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونددت بأفعال مثيري الشغب الذين اقتحموا المباني الحكومية ونهبوها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تدين "بأشد العبارات" تصرفات أولئك الذين حرضوا على الفوضى.


سافر الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جاير بولسونارو، إلى فلوريدا قبل يومين من انتهاء فترة ولايته في الأول من يناير، بعد أن طعن في انتخابات 30 أكتوبر التي خسرها أمام منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. لكن بولسونارو ترك وراءه حركة عنيفة من مؤيديه الرافضين للانتخابات، الذين اقتحموا أمس الأحد القصر الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا في البرازيل.

واقتحم أنصار بولسونارو، الأحد، مبنى الكونجرس وقصر الرئاسة في برازيليا، إضافة إلى عدد من الوزارات، وأظهرت لقطات تناقلها الإعلام المحلي، قيام عدد من أنصار الرئيس السابق بتكسير الزجاج وتحطيم الطاولات في مبنى الكونجرس، في حين قام آخرون بسرقة بعض محتويات المبنى.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إن الوضع في البرازيل "مروع"، ودان البيت الأبيض "أيّ محاولة لتقويض الديموقراطيّة" في البرازيل.

وكتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان على تويتر: "الولايات المتحدة تدين أيّ محاولة لتقويض الديموقراطيّة في البرازيل. الرئيس بايدن يُتابع الوضع من كثب"، مضيفًا: "دعمنا للمؤسّسات الديموقراطيّة في البرازيل لا يتزعزع".

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى "احترام المؤسّسات الديموقراطيّة" في البرازيل، مشدّدًا على "دعم فرنسا الثابت" للرئيس لولا دا سيلفا.

يقيم بفلوريدا الأمريكية.. مصير الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو في يد جو بايدن

الاتحاد الأوروبي يدين أحداث العنف في البرازيل ويؤكد تضامنه مع المؤسسات الديمقراطية

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد عن "إدانته المطلقة" لاقتحام مئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو مقارّ الكونجرس والرئاسة والمحكمة العليا في برازيليا.

وكتب المسؤول الأوروبي على تويتر: "الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا الذي انتخبه بشكلٍ ديموقراطي ملايين البرازيليّين بعد انتخابات نزيهة وحرّة".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، إن الأحداث التي شهدتها البرازيل أمس الأحد وأسفرت عن اقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان، لا يمكن التسامح معها.

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة لأي محاولة لتقويض النقل السلمي للسلطة والإرادة الديمقراطية لشعب البرازيل، بعد أن قام أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو باقتحام ونهب المباني الحكومية.

وقال سوناك على تويتر إن الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحكومته "يحظيان بدعم المملكة المتحدة الكامل".

فرنسا البرازيل روسيا دا سيلفا بايدن رئيس البرازيل المملكة المتحدة الرئيس البرازيلي الرئيس البرازيلي السابق جيك سوليفان المتحدث باسم الكرملين المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لولا دا سيلفا جاير بولسونارو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

بعد تصريحات مرتضى منصور .. مروان عطية فى الأهلى رسميًا| اِعرف التفاصيل

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

أعظم بناء هندسي.. 63 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالى

رسالة غامضة من كهربا قبل لقاء الأهلي والمصري.. شاهد

استبعاد فيصل وضم 3 حراس.. باروندو يعلن قائمة منتخب اليد لبطولة العالم 2023

أبرزها تقليل الفاتورة الاستيرادية.. الهيئة القبطية الإنجيلية توضح أهداف مبادرة ازرع

لا ندعم الفوضى.. روسيا تدين اقتحام المباني الحكومية في البرازيل

الجامعة العربية: 2023 عام الشباب العربي تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتغيرت 180 درجة.. شاهد| ياسمين عز بملابس المدرسة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

خلي بالك.. علامة في الفم تكشف الإصابة عن بـ السرطان

"جروب الماميز" يحتفلون بعيد ميلاد انتصار

تشبه العروس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

سرقوا الهدوم .. أول تحرك برلماني ضد أبليكيشن مكوجى | فيديوجراف

قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ