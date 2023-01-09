الجريدة الرسمية تنشر توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام

نشرت الجريدة الرسمية فى عدد اليوم قرار توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام.



وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية كالآتى :- محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعي إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع

جمعية مفازة الإسلام المقيدة برقم (٤٨١١) بتاريخ ۲۰۰۰/1/15 مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة

بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقـم 149

لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى اجتماع الجمعية العموميـة غيـر العاديـة المنعقـد بتـاريخ ۲۰۲۱/۸/۷ لجمعية مفازة الإسلام بشأن الموافقة على توفيـق الأوضـاع طبقـا لأحكـام القـانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيدة/ زينب حمدون محمد حسن المفوض عن جمعيـة مفازة الإسلام لتوفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / / ۲۰۲۲ ؛وبناء على موافقة السيد مدير المديريـة فـي / / ۲۰۲۲ بـشأن الموضـوع

الموضح فيما بعد ؛

قــــــــــر :

( المادة الأولى )

توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩

ولائحته التنفيذية على النحو التالي :

رقم القيد : (4811) مصر القديمة .

تاريخ وسنة القيد : ۲۰۰۰/1/15

الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (۲۱۰11033514798) .

عنوان مركز إدارتها : ۲۱ شارع عبد السلام بدر الدین – زهراء مصر القديمة .



العدد رقم 7 - مؤمن

تاريخ وسنة القيد : ۲۰۰۰/1/15

الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (۲۱۰11033514798)

عنوان مركز إدارتها : ۲۱ شارع عبد السلام بدر الدین – زهراء مصر القديمة

مجالات عمل الجمعية :

1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسي" .

۲- رعاية الطفولة والأمومة .

الوقائع المصرية – العدد 7 في 9 يناير سنة ٢٠٢٣

3- رعاية الأسرة .

4- خدمات ثقافية وعلمية ودينية .

ه- رعاية الشيخوخة

6- رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة .

- حقوق الإنسان

۸- خدمة البيئة

9- التنمية الاقتصادية .

۱۰- تنظيم الأسرة .

11- الصداقة بين الشعوب

1- الدفاع الاجتماعي

13- الخدمات الصحية .

نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية

تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (تسعة) أعضاء وفقا لما هو وارد

بلائحة النظام الأساسي

حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقا لمـا ورد بلائحـة النظـام الأساسـي للجمعيـة

لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .

( مـادة ثانية )

تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسـة

العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .

