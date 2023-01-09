الجريدة الرسمية تنشر توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام

نشرت الجريدة الرسمية فى عدد اليوم قرار توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام.
وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية كالآتى :- محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعي إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع
جمعية مفازة الإسلام المقيدة برقم (٤٨١١) بتاريخ ۲۰۰۰/1/15 مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقـم 149
لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العموميـة غيـر العاديـة المنعقـد بتـاريخ ۲۰۲۱/۸/۷ لجمعية مفازة الإسلام بشأن الموافقة على توفيـق الأوضـاع طبقـا لأحكـام القـانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيدة/ زينب حمدون محمد حسن المفوض عن جمعيـة مفازة الإسلام لتوفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / / ۲۰۲۲ ؛وبناء على موافقة السيد مدير المديريـة فـي / / ۲۰۲۲ بـشأن الموضـوع
الموضح فيما بعد ؛
قــــــــــر :
( المادة الأولى )
توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩
ولائحته التنفيذية على النحو التالي :
رقم القيد : (4811) مصر القديمة .
تاريخ وسنة القيد : ۲۰۰۰/1/15
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (۲۱۰11033514798) .
عنوان مركز إدارتها : ۲۱ شارع عبد السلام بدر الدین – زهراء مصر القديمة .
العدد رقم 7 - مؤمن
تاريخ وسنة القيد : ۲۰۰۰/1/15
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (۲۱۰11033514798)
عنوان مركز إدارتها : ۲۱ شارع عبد السلام بدر الدین – زهراء مصر القديمة
مجالات عمل الجمعية :
1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسي" .
۲- رعاية الطفولة والأمومة .
الوقائع المصرية – العدد 7 في 9 يناير سنة ٢٠٢٣
3- رعاية الأسرة .
4- خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
ه- رعاية الشيخوخة
6- رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة .
- حقوق الإنسان
۸- خدمة البيئة
9- التنمية الاقتصادية .
۱۰- تنظيم الأسرة .
11- الصداقة بين الشعوب
1- الدفاع الاجتماعي
13- الخدمات الصحية .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (تسعة) أعضاء وفقا لما هو وارد
بلائحة النظام الأساسي
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقا لمـا ورد بلائحـة النظـام الأساسـي للجمعيـة
لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .
( مـادة ثانية )
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسـة
العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .