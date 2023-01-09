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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية فى عدد اليوم قرار توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام.


وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية كالآتى :- محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعي إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع
جمعية مفازة الإسلام المقيدة برقم (٤٨١١) بتاريخ ۲۰۰۰/1/15 مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقـم 149
لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العموميـة غيـر العاديـة المنعقـد بتـاريخ ۲۰۲۱/۸/۷ لجمعية مفازة الإسلام بشأن الموافقة على توفيـق الأوضـاع طبقـا لأحكـام القـانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيدة/ زينب حمدون محمد حسن المفوض عن جمعيـة مفازة الإسلام لتوفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / / ۲۰۲۲ ؛وبناء على موافقة السيد مدير المديريـة فـي / / ۲۰۲۲ بـشأن الموضـوع
الموضح فيما بعد ؛
قــــــــــر :
( المادة الأولى )
توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩
ولائحته التنفيذية على النحو التالي :
رقم القيد : (4811) مصر القديمة .
تاريخ وسنة القيد : ۲۰۰۰/1/15
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (۲۱۰11033514798) .
عنوان مركز إدارتها : ۲۱ شارع عبد السلام بدر الدین – زهراء مصر القديمة .


العدد رقم 7 - مؤمن
تاريخ وسنة القيد : ۲۰۰۰/1/15
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (۲۱۰11033514798)
عنوان مركز إدارتها : ۲۱ شارع عبد السلام بدر الدین – زهراء مصر القديمة
مجالات عمل الجمعية :
1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسي" .
۲- رعاية الطفولة والأمومة .
الوقائع المصرية – العدد 7 في 9 يناير سنة ٢٠٢٣
3- رعاية الأسرة .
4- خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
ه- رعاية الشيخوخة
6- رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة .
- حقوق الإنسان

۸- خدمة البيئة
9- التنمية الاقتصادية .
۱۰- تنظيم الأسرة .
11- الصداقة بين الشعوب

1- الدفاع الاجتماعي
13- الخدمات الصحية .

نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (تسعة) أعضاء وفقا لما هو وارد
بلائحة النظام الأساسي
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقا لمـا ورد بلائحـة النظـام الأساسـي للجمعيـة
لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .
( مـادة ثانية )
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسـة
العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .
 

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