فاروق حسني يعود لمنزله بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية

أجرى الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عدة فحوصات طبية، ليطمئن على حالته الصحية، وعاد إلى منزله أمس، بعد إصابته بوعكة صحية منذ أيام وهو ما استلزم إجراء عدد من التحاليل والأشعة التي قام بها في إحدى المستشفيات الخاصة.

وتماثل فاروق حسني للشفاء تمامًا الآن، ويمضي أوقاته في منزله بين القراءة ومتابعة أعمال مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، ومن المقرر أن يعود إلى ممارسة أنشطته الفنية والمجتمعية من خلال مؤسسته خلال أيام بعد إتمام فترة النقاهة.

ومن ناحية أخرى، تجري لجان الفحص و المراجعة إختيار الأعمال الفائزة بمسابقة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، في دورتها الجديدة، والمقرر الإعلان عن أسماء الفائزين بها خلال الفترة المقبلة.

ويعد الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة المصرية الأسبق، أحد أهم كبار الفنانين التشكيليين المعاصرين فى مصر والوطن العربى، حيث عرضت أعماله فى المتاحف الدولية، مثل متحف المتروبوليتان فى نيويورك، ومتحف كاروسيل باللوفر فى باريس، ومتحف طوكيو للفنون باليابان، ومتحف هيوستن للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فورت لودرديل الولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فيينا القومى بالنمسا، متحف فيتوريانو بروما، والمتاحف الفنية فى العالم العربى، مثل متحف سرسق بلبنان، ومتحف الشارقة بالإمارات، ومتحف الوطنى البحرين، بخلاف الجاليرهات والقاعات الخاصة الخاصة حول العالم.