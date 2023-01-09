جامعة حلوان: واقعة منع طالب من دخول الحمام غير صحيح ويتم التحقيق

آثار فيديو الطالب محمد مجدي الطالب بالفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية حقوق إنجليزي بكلية الحقوق جامعة حلوان، المنتشر في الوقت الراهن علي مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، متضمنًا شكوى واتهام المراقبين بالتعنت معه ورفض دخوله الحمام، اثناء الإمتحان علي الرغم من انه يعاني من مرض السكر من الدرجة الأولي، وعندما طالب واستغاث تم عمل له محضر غش وشغب له.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن الكلام الذي قيل في الفيديو بخصوص إتخاذ إجراء يمنع دخول الحمام اثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023 أمر غير صحيح وأن الجامعة تحرص علي الوقوف بجانب جميع أبنائها الطلاب تهيئة الأجواء المناسبة لهم.

وأكد الدكتور السيد قنديل في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن كلية الحقوق تتابع التحقيقات بالامر مع كافة الأطراف لمعرفة كل ما يخص الواقعة و معاقبة المذنب .

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، فيديو لطالب يتهم في المراقبين بكلية الحقوق جامعة حلوان بالتعنت معه في ذهابه إلي الحمام بإضافة إلي عمل محضر غش لانه أصر علي ذهابه حيث قال: باخد اربع 4 حقن انسولين في اليوم، ودايما بحتاج إلى دخول الحمام، .. بهذه الكلمات بدأ محمد مجدي في سرد تفاصيل معاناته مع السكر، فقال انه منذ العام الثالث في الكلية صدر قرار بعدم الذهاب إلي الحمام اثناء فترة الامتحانات، وعندما اعترض وقال انه مريض ويحتاج إلى الذهاب إلي الحمام فقالوا له انه يجب أن يقدم أوراق تفيد انه مصاب بمرض السكر.