تفوق على تريزيجيه..كوكا يسجل هدفين ويقود ألانيا سبور لاكتساح طرابزون بالدوري التركي

قاد أحمد حسن كوكا فريقه ألانيا سبور لتحقيق انتصار عريض على طرابزون سبور بخمسة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري التركي.

تقدم ألانيا عن طريق إيسفان كراكا في الدقيقة 14، قبل أن يضيف أحمد حسن كوكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 36 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 75 سجل ويلسون إدواردو الهدف الرابع لألانيا سبور، قبل أن يضيف يوسف أوزدمير الهدف الخامس في الدقيقة 78.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد طرابزون سبور عند 29 نقطة في المركز السادس.



وشارك كوكا ومحمود حسن تريزيجيه أساسيين مع ألانيا سبور وطرابزون سبور على الترتيب في مباراة اليوم، قبل أن يتم استبدال الأول في الدقيقة 66 بزميله إدواردو.