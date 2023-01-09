عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا تحذر إيران فنزويلا من تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة؟

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ، بعد إشارات على أن كاراكاس تقبل الفكرة، وفق ما ذكرت صحيفة إيران إنترناشيونال.

قال  إبراهيم رئيسي في لقاء مع سفير فنزويلا الجديد في طهران، أن الأمريكيين يريدون توثيق العلاقات مع فنزويلا بسبب حاجة البلاد إلى موارد الطاقة.

جاء تحذير رئيسي في الوقت الذي قال فيه الرئيس نيكولاس مادورو في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد إن "فنزويلا مستعدة وجاهزة تمامًا لاتخاذ خطوات نحو عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع الإدارة الحالية للولايات المتحدة ومع الإدارات التي  ستأتي".

ظل نظام مادورو يحاول منذ سنوات إيجاد طرق للحد من تأثير العقوبات الأمريكية بمساعدة إيران.

قال مادورو "نحن مستعدون للحوار على أعلى مستوى ، من أجل علاقات الاحترام ، وأتمنى أن يأتي شعاع من الضوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ويقلبوا الصفحة الجديدة ويتركون سياستهم المتطرفة جانبًا ، ويصلون إلى سياسات أكثر واقعية مع احترامي لفنزويلا ".

رحبت فنزويلا بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن خفضت إدارة بايدن القيود المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، وفي الأيام الأخيرة ، تم إرسال أول شحنة من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.

قطع مادورو العلاقات مع واشنطن في عام 2019 ، عندما اعترفت إدارة دونالد ترامب بخوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

ويقول محللون إن إيران لا تريد أن يكن نظام  مادورو قريبًا من أمريكا، حتى يكون هناك نظام ممانعة ضد أمريكا.

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تطبيع العلاقات الولايات المتحدة سفير فنزويلا طهران الأمريكيين رئيسي نظام مادورو الولايات المتحدة الامريكية واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

شاهد.. والدة محكوم عليه بالإعدام تناشد كبير قضاة إيران عدم تنفيذ الحكم

البحث عن مفقودين اختفوا فى ظروف غامضة بـ أوكرانيا

روسيا تعاقب كل من ينشر خرائط تنتهك وحدة الأراضي الرسمية للدولة

المخابرات البريطانية تكشف سبب عدم استخدام روسيا طائراتها الشبحية في الحرب الأوكرانية

الكرملين: لم يتحدث أي مسئول روسي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

رغم خوفهم من رد موسكو..تقارير عن إرسال بريطانيا أقوى دباباتها إلى أوكرانيا

الكرملين يتوعد الأوكرانيين بمعاناة طويلة مع استمرار تدفق الأسلحة

مناخ الخوف يلف المهاجرين تزامنًا مع زيارة بايدن إلى المكسيك

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. البنك الأهلي يعلن حصيلة شهادات الـ 25% حتى الآن |فيديو

يتنازل عن الدعوى القضائية.. مصطفى كامل ينهى أزمة محمد عبد السلام.. فيديو

50% فلوس قديمة.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الشهادات الجديدة| فيديو

السيسي يدعو المجتمع المدني لتكثيف العمل الخيري خلال العام.. إنجازات 8 سنوات

صنع في مكة.. منتجات سعودية خالصة لخدمة الحجاج |تفاصيل

شهادات الـ25% توجه ضربة قاضية لـ الدولار|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. علامات تظهر في الفم تشير للإصابة بالسرطان

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

فيديو

الذهب بيرخص.. ماذا يحدث في الأسعار؟

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ