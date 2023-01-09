لماذا تحذر إيران فنزويلا من تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة؟

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ، بعد إشارات على أن كاراكاس تقبل الفكرة، وفق ما ذكرت صحيفة إيران إنترناشيونال.

قال إبراهيم رئيسي في لقاء مع سفير فنزويلا الجديد في طهران، أن الأمريكيين يريدون توثيق العلاقات مع فنزويلا بسبب حاجة البلاد إلى موارد الطاقة.

جاء تحذير رئيسي في الوقت الذي قال فيه الرئيس نيكولاس مادورو في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد إن "فنزويلا مستعدة وجاهزة تمامًا لاتخاذ خطوات نحو عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع الإدارة الحالية للولايات المتحدة ومع الإدارات التي ستأتي".

ظل نظام مادورو يحاول منذ سنوات إيجاد طرق للحد من تأثير العقوبات الأمريكية بمساعدة إيران.

قال مادورو "نحن مستعدون للحوار على أعلى مستوى ، من أجل علاقات الاحترام ، وأتمنى أن يأتي شعاع من الضوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ويقلبوا الصفحة الجديدة ويتركون سياستهم المتطرفة جانبًا ، ويصلون إلى سياسات أكثر واقعية مع احترامي لفنزويلا ".

رحبت فنزويلا بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن خفضت إدارة بايدن القيود المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، وفي الأيام الأخيرة ، تم إرسال أول شحنة من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.

قطع مادورو العلاقات مع واشنطن في عام 2019 ، عندما اعترفت إدارة دونالد ترامب بخوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

ويقول محللون إن إيران لا تريد أن يكن نظام مادورو قريبًا من أمريكا، حتى يكون هناك نظام ممانعة ضد أمريكا.