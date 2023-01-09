هوجو لوريس يعلن رسميًا اعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا

أعلن هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي.

لوريس البالغ من العمر 36 عامًا، صرح لصحيفة “ليكيب” قائلًا:"بعد أربعة عشر عامًا من الدفاع عن هذا القميص ، أعتقد أنني وصلت إلى النهاية. قررت إنهاء مسيرتي الدولية ، بشعور أنني أعطيت كل شيء".

وأضاف:"أعتقد أنني في الخلف ، الفريق جاهز للاستمرار والمضي قدمًا ، هناك أيضًا حارس مرمى جاهز (مايك مينان) ، إضافة إلى أنني أحتاج إلى القليل من الوقت لي ولعائلتي ولأولادي".

وتُوج لوريس مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، إضافة إلى التأهل لنهائي مونديال 2022 بقطر قبل الخسارة أمام الأرجنتين في النهائي.

وزاد:"كنت أفضل أن أحقق لقب كأس العالم 2022 ولكني أفضل أن أتذكر هذه المغامرة الإيجابية. لقد جعلنا الفرنسيين فخورين للغاية".

كما انتقد لوريس التصريحات المهينة من نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي تجاه الأسطورة زين الدين زيدان قائلًا:"هناك أشياء غير لائقة، لا يمكننا ازدراء اللاعبين السابقين في المنتخب الفرنسي ، بل أكثر من ذلك بعدم احترام أسطورة دولية مثل زين الدين زيدان".

وبدأ لوريس مسيرته الدولية مع فرنسا في نوفمبر 2008 أمام أوروجواي في مباراة دولية، ليُشارك في 145 مباراة كأكثر من مثل“الديوك”، 121 منهم حاملًا لشارة القيادة مسجلًا رقم قياسي أيضًا، إضافة لكونه أكثر حارس مرمى شارك في مباريات ببطولات كأس العالم برصيد 19 مباراة.