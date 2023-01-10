فيفو تنافس أوبو بمواصفات هاتفها المميز iQOO U6 للشباب

كشفت تسريبات جديدة أن شركة فيفو الصينية قد اقتربت من إطلاق هاتفها المميز iQOO U6 والمخصص للفئة المتوسطة والشباب، حيث سيتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وذلك بعد اعتماده من قبل وكالة TENAA الصينية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو القادم iQOO U6 سيتم تقديمه بسعر مناسب، وسيحصل على عدد من التغييرات في الشاشة والكاميرا ، كما سيحتوي على بطارية كبيرة وتصميم أنيق.

وسيأتي هاتف فيفو القادم iQOO U6 بشاشة كبيرة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.51 بوصة، ،مع معدل تحديث متغير 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف فيفو القادم iQOO U6 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعري للعمق والماكرو دقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو وتصوير السيلفي.

وسيحتوى هاتف فيفو القادم iQOO U6 على بطارية ذات سعة كبيرة 5000 مللى أمبير في الساعة تدغم الشحن السريع بقوة 18 واط، قادرة على شحن ابطارية حتى 80 % في غضون حوالي 30 دقيقة.

وسيعمل هاتف فيفو القادم iQOO U6 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل لـ 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل لـ 512 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.