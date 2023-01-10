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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تنافس أوبو بمواصفات هاتفها المميز iQOO U6 للشباب

هاتف فيفو القادم
هاتف فيفو القادم iQOO U6 للشباب

كشفت تسريبات جديدة أن شركة فيفو الصينية قد اقتربت من إطلاق هاتفها المميز iQOO U6  والمخصص للفئة المتوسطة والشباب، حيث سيتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وذلك بعد اعتماده من قبل  وكالة TENAA الصينية. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو القادم  iQOO U6 سيتم تقديمه بسعر مناسب، وسيحصل على عدد من التغييرات في الشاشة والكاميرا ، كما سيحتوي على بطارية كبيرة وتصميم أنيق. 

 

وسيأتي هاتف فيفو القادم  iQOO U6 بشاشة كبيرة مقاومة للمياه والغبار من نوع  LCD  قياس 6.51  بوصة، ،مع معدل تحديث متغير 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف فيفو القادم  iQOO U6 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية  تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعري للعمق والماكرو دقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو وتصوير السيلفي. 

 

وسيحتوى  هاتف فيفو القادم  iQOO U6  على بطارية ذات سعة كبيرة 5000 مللى أمبير في الساعة تدغم الشحن السريع بقوة 18 واط، قادرة على شحن ابطارية حتى 80 % في غضون حوالي 30 دقيقة. 

 

وسيعمل هاتف فيفو القادم  iQOO U6 بمعالج من نوع  Dimensity 700  من شركة ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل لـ 12  جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل لـ 512 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13. 

 

 

 

 

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