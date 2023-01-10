عامل على سقالة يثير الغضب في الهند.. شاهد

غالبًا ما يعمل العمال تحت ظروف قاسية، مما يلقي الحذر في مهب الريح؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بغياب إجراءات السلامة والأمان.

يوثق مقطع فيديو متداول على Twitter عامل هندي يقف على سقالة خلال أعمال في مبنى قيد الإنشاء دون اتباع أي معايير للسلامة مما أدى إلى موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر المقطع الدكتور «شوكت شاه» وهو طبيب مقيم في سريناجار، مع نص توضيحي يقول: "عامل يستحق كل التقدير والثناء".

غضب في الهند بسبب عامل على سقالة

ومع ذلك، اختلف مستخدمو الإنترنت في وجهة نظرهم وسلطوا الضوء على الظروف القاتمة التي كان على الرجل أن يعمل فيها لكسب لقمة العيش.

يوثق المقطع الذي تبلغ مدته 11 ثانية الرجل جالسًا على شريط ضيق من السقالات فوق مبنى يبدو بارتفاع بضعة طوابق.

منذ مشاركته، حصد مقطع الفيديو أكثر من 60 ألف مشاهدة، حيث أشار العديد من مستخدمي الإنترنت إلى أن الرجل يحتاج إلى حزام أمان ويجب حجز المقاول لتعريض حياة العامل للخطر.

علق أحد المستخدمين قائلاً: "إنه يحتاج إلى مجموعة أدوات السلامة ويجب أن يكون المقاول في السجن من أجل تعريضه لهذا الخطر".