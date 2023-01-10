ميدو: دعوى قضائية من الإسماعيلي ضد عبد الرحمن مجدي

كشف أحمد حسام ميدو، عن وجود دعوى قضائية من يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، ضد عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عبد الرحمن مجدي كان في المحكمة بعد دعوى قضائية من يحيى الكومي ضده بخيانة الأمانة"



أضاف: "نصف لاعبي الإسماعيلي طلبوا الرحيل لشعورهم بالإهانة داخل النادي"



وواصل: "الإسماعيلي ليس فريقا صغيرا ومن العيب تعرض لاعبيه لهذه المعاملة".



واختتم: "أحد لاعبي الإسماعيلي قال لي نصا، احنا عارفين إن وجود ميدو في النادي حتى يتم تأخر مستحقات اللاعبين، وقال لي إن تعييني مسكن لعدم حل أزمة المستحقات".