مسؤول أوكراني: الغرب يزودنا بأسلحة منتهية الصلاحية

صرح سفير أوكرانيا لدى بريطانيا فاديم بريستايكو، بأن الدول الغربية تقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة منتهية الصلاحية.

وقال بريستايكو في تصريحات نقلتها قناة “آر تي” الروسية: "بعض المعدات منتهية الصلاحية، نحن نمزح حين نقول إذا كنت تريد التخلص منها، فأعطونا إياها، وسنرسلها في الاتجاه الصحيح.. في وقت السلم لن يتحدث أحد عن ذلك، لكن الآن لماذا لا؟".

وأشار بريستايكو، إلى حدوث تطورات إيجابية مؤخرا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، ووفقا له، فإن شحنات أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" لم تكن متوقعة في كييف.

وقال: "لم نتوقع قط منظومة باتريوت.. في الواقع، هذه قمة الأنظمة المضادة للصواريخ.. لم تتم مناقشة هذا حتى، أعتقد أن الدبابات والمروحيات والطائرات ستكون أسهل بكثير الآن".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت فرنسا عن إمداد أوكرانيا وألمانيا والولايات المتحدة بالدبابات الخفيفة (مركبات مشاة)، كما أعلنت ألمانيا عزمها إرسال منظومة "باتريوت" إلى كييف، بالإضافة إلى منظومة أخرى سبق أن وعدت بها الولايات المتحدة.