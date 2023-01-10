لفقدان الوزن أو تقوية العظام.. قم بهذا التمرين لمدة 20 دقيقة

يعتبر الخبراء أن تمارين القلب أفضل لفقدان الوزن ويوصون بالجري لتقوية العظام في مثل هذه الحالة ، يشعر الأشخاص بالارتباك بشأن أي تمرين هو الأفضل ، لذلك ستتوفر جميع المزايا في غضون 20 دقيقة: يعتبر القفز بالحبل أفضل تمرين ، والذي يعطي العديد من الفوائد الرائعة. وفقًا لـ Healthline ، فإن 20 دقيقة فقط من تمرين القفز بالحبل يمكن أن يحرق الكثير من السعرات الحرارية .



1. فقدان الوزن سريع جدا

لإنقاص الوزن ، يجب أن تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك. من خلال اعتماد هذه الطريقة ، يمكن إنقاص الوزن بسرعة في المنزل وتبدأ الدهون الزائدة في الاحتراق. سيكون من المفاجئ معرفة أن تمرين نط الحبل وحده يحرق سعرات حرارية مساوية للعديد من التمارين.

2. يصبح القلب قويا

نط الحبل هو أيضًا تمرين للقلب ، مما يزيد من كمية الأكسجين في الجسم. وبذلك تزداد سرعة ضربات القلب والتنفس، مما يساعد في جعل القلب صحيًا عن طريق زيادة وظيفة القلب.

3. يرفع معدل الطاقة

بمساعدة قفز الحبل ، يمكن أيضًا زيادة قوة الجسم. لأنه تمرين كامل للجسم ، حيث يتم تقوية العضلات. لتقوية عضلات الكتفين والعضلة ذات الرأسين وعضلات البطن والفخذين والساقين والوركين ، قم بقفز الحبل يوميًا.

4. يقوي العظام

أثناء قفز الحبل ، يوجد ضغط إيجابي على العظام. لجعلها محتملة ، يبدأ الجسم في تغذيتها. هذا يزيد من قوة العظام .

5. يحسن توازن الجسم

يؤدي تدهور توازن الجسم إلى زيادة خطر الإصابة. في الوقت نفسه ، تضع هذه المشكلة مزيدًا من الضغط على بعض الأعضاء ويستمر الألم. ولكن من خلال ممارسة تمرين نط الحبل ، يتحسن توازن عضلات الذراعين والساقين والجذع.

خطوات حبل القفز

أولا وقبل كل شيء ، قف بشكل مستقيم من خلال ضم كلا الساقين.

حافظ على استقامة خصرك ورقبتك وكتفيك وصدرك ورأسك وركبتيك.

الآن أمسك طرفي حبل القفز بكلتا يديك ، خذ الحبل خلف القدمين.

بعد ذلك ، أثناء تدوير اليدين ، أحضر حبل القفز فوق الرأس من الخلف إلى الأمام.

عندما يصل الحبل إلى القدمين ، اقفز من 1 إلى 2 بوصات واتركه يعود.

عليك فقط الاستمرار في القيام بهذه الحركة باستمرار.