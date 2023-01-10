عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لفقدان الوزن أو تقوية العظام.. قم بهذا التمرين لمدة 20 دقيقة

لفقدان الوزن أو تقوية
لفقدان الوزن أو تقوية العظام قم بهذا التمرين لمدة 20 دقيقة

يعتبر الخبراء أن تمارين القلب أفضل لفقدان الوزن ويوصون بالجري لتقوية العظام في مثل هذه الحالة ، يشعر الأشخاص بالارتباك بشأن أي تمرين هو الأفضل ، لذلك ستتوفر جميع المزايا في غضون 20 دقيقة: يعتبر القفز بالحبل أفضل تمرين ، والذي يعطي العديد من الفوائد الرائعة. وفقًا لـ Healthline ، فإن 20 دقيقة فقط من تمرين القفز بالحبل يمكن أن يحرق الكثير من السعرات الحرارية .

نشرة المرأة| أعراض تحدد انتشار الورم الناتج عن سرطان عنق الرحم.. أطعمة للخصوبة.. كيف يتطور الطفل في الأسبوع الأول.. أخطاء يجب ألا ترتكبها الأم

طريقة عمل الديك الرومي بمذاق لا يقاوم


1. فقدان الوزن سريع جدا

لإنقاص الوزن ، يجب أن تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك. من خلال اعتماد هذه الطريقة ، يمكن إنقاص الوزن بسرعة في المنزل وتبدأ الدهون الزائدة في الاحتراق. سيكون من المفاجئ معرفة أن تمرين نط الحبل وحده يحرق سعرات حرارية مساوية للعديد من التمارين. 

2. يصبح القلب قويا

نط الحبل هو أيضًا تمرين للقلب ، مما يزيد من كمية الأكسجين في الجسم. وبذلك تزداد سرعة ضربات القلب والتنفس، مما يساعد في جعل القلب صحيًا عن طريق زيادة وظيفة القلب.

 

3. يرفع معدل الطاقة

بمساعدة قفز الحبل ، يمكن أيضًا زيادة قوة الجسم. لأنه تمرين كامل للجسم ، حيث يتم تقوية العضلات. لتقوية عضلات الكتفين والعضلة ذات الرأسين وعضلات البطن والفخذين والساقين والوركين ، قم بقفز الحبل يوميًا.

 

4. يقوي العظام 

أثناء قفز الحبل ، يوجد ضغط إيجابي على العظام. لجعلها محتملة ، يبدأ الجسم في تغذيتها. هذا يزيد من قوة العظام .

 

5. يحسن توازن الجسم

يؤدي تدهور توازن الجسم إلى زيادة خطر الإصابة. في الوقت نفسه ، تضع هذه المشكلة مزيدًا من الضغط على بعض الأعضاء ويستمر الألم. ولكن من خلال ممارسة تمرين نط الحبل ، يتحسن توازن عضلات الذراعين والساقين والجذع.

 خطوات حبل القفز

أولا وقبل كل شيء ، قف بشكل مستقيم من خلال ضم كلا الساقين.
حافظ على استقامة خصرك ورقبتك وكتفيك وصدرك ورأسك وركبتيك.
الآن أمسك طرفي حبل القفز بكلتا يديك ، خذ الحبل خلف القدمين.
بعد ذلك ، أثناء تدوير اليدين ، أحضر حبل القفز فوق الرأس من الخلف إلى الأمام.
عندما يصل الحبل إلى القدمين ، اقفز من 1 إلى 2 بوصات واتركه يعود.
عليك فقط الاستمرار في القيام بهذه الحركة باستمرار.

طريقة عمل الديك الرومي الوزن سرطان عنق الرحم السعرات الحرارية انقاص الوزن الديك الرومى سعرات حرارية إنقاص الوزن بسرعة تقوية عضلات الكتف سرعة ضربات القلب حرق سعرات حرارية عضلات الكتف يقوي العظام Healthline لسعرات الحرارية 20 دقيقة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة| أعراض تحدد انتشار الورم الناتج عن سرطان عنق الرحم.. أطعمة للخصوبة.. كيف يتطور الطفل في الأسبوع الأول.. أخطاء يجب ألا ترتكبها الأم

طريقة عمل الديك الرومي بمذاق لا يقاوم

ميزة كبيرة تهم المتزوجين .. فوائد الزنجبيل للرجال

الكيلو بـ 800 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية

ترشيحاتنا

كيد النسا.. تفاصيل إلقاء طفل من الطابق الثالث بسبب الغيرة في المنوفية

التنمية المحلية تعلن عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة

18 يوما | عطلات رسمية فى عام 2023 .. اعرفها

كريمة على الكعكة.. سر اقتراب روسيا من السيطرة على مدينة الملح الأوكرانية

توطين الوظائف.. قرار عاجل من الحكومة السعودية يصدم الوافدين بالمدينة المنورة

العين صابتهم.. خلافات غامضة بين جورجينا وكريستيانو رونالدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين صابتهم.. خلافات غامضة بين جورجينا وكريستيانو رونالدو

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على بريطانيا بسبب الأرجنتين

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

فيديو

هبوط ارضي وابتلاع سيارة.. ماذا حدث في التجمع ليلا ؟

احذروا من حالة الطقس.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم

تراجع الذهب 230 جنيها ومفاجأة في سعر الدولار بالبنوك.. خدمة خاصة

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ