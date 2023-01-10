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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الديك الرومي بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الديك الرومي
طريقة عمل الديك الرومي

تقدم الشيف عزة العمدة، طريقة عمل الديك الرومي بمذاق لا يقاوم، لعشاق الديك الرومي، وبشكل يشبه إعداده في الحفلات والأفراح والفنادق.

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مكونات عمل الديك الرومي

لحقن الديك
كوب ماء
كوب ملخ خشن (هملايا)
معلقه صغيره حبهان ناعم
معلقه صغيره ثوم بودر
معلقه صغيره بصل بودر
معلقه صغيره زنجبيل ناعم
خليط الزبدة
كوب زبده لبنه
معلقه كبيره ببريكا
معلقه كبيره ثوم بودر
معلقه كبيره ملح ناعم


الخضراوات
2 حبة متوسطة جزر
حبة متوسطة بطاطس
عود كرفس
حبه بصل
من 4 لـ 5 فصوص ثوم صحيح


طريقة عمل الديك الرومي

تقطيع جميع الخضروات بشكل صغير لحشو الديك الرومي بها (جزر. بطاطس.  كرفس. بصل. ثوم صحيح يتم تقطيعهم ومن ثم يتم وضعهم داخل الديك

في بوله اخري نضيف الملح الهيمالايا وبه 2 كوب من الماء ليذوب الملح الخشن في الماء ثم نضيف عليهم زنجبيل ثوم بودر بصل بودر والحبهان و فلفل ابيض- اذا توفر- ثم نقلب جميع التوابل حتي الذوبان.

لتحضير الطبقة الخارجية للديك نحضر الزبدة يجب أن تكون لينه، ونضيف علي الزبدة (زنجبيل بصل بودر ثوم بودر ببريكا) ثم نخلط كل المكونات مع بعض حتى تذوب في الزبدة.

ونحضر الديك ويتم تنظيف الديك من أي سؤال تماما بمنديل المطبخ ثم نأخذ الخليط لحقن الديك ويتم تغطيه الخليط بداخل الرومي كاملا من الجنب وفوق ونغرس الخليط في اللحم وبعد الحقن يتم وضع جميع الخضروات المقطع صغيره في داخل الديك ونقفل رجل الديك ونربطها جيدا.

نأتي بالتتبيلة يتم مسح جلد الرومي وتغطية خارجيا لتعطي التتبيلة الطعم الطيب للحم واللون  والرائحة الرائعة.

نحضر صينيه كبيره للديك الرومي ونتركه في الفرن علي اعلي درجه موجوده من 260 لـ 400 درجة في الفرن للتسوية، وبعد نصف ساعه نخفض النار لدرجه حراره 180، ونتركه من 3 لـ 4 ساعات، ونغطيه بورق زبده وفوقه ورق من الفويل  أثناء التسوية.

وبعد تسويته نقوم بإزاله ورق الفويل وورق الزبدة  ونضع  الطبقة الخارجية بعد التسوية لإعطاء لون جميل تحت الشواية 
م ك صلصه 
م ك عسل ابيض
٣ م ك زيت زيتون أو زبدة مذابه

* ملحوظه 

عندما يكون وزن الديك 12 كيلو؛ يوضع في الفرن لمده من 3 لـ 4 ساعات.

ولو كان وزنه 8 كيلو؛ يوضع في الفرن لمده 3 ساعات.

ويتم معرفه تسويته بميزان الحرارة او بالاستيك الخاص بالشيش طاووق.

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