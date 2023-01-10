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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يتطور الطفل في الأسبوع الأول.. أخطاء يجب ألا ترتكبها الأم

كيف يتطور الطفل في
كيف يتطور الطفل في الأسبوع الأول تعرف على الأخطاء التي يجب أ

لا يبدأ تكوين أو تطور الجنين حتى الأسبوع الأول من الحمل في الأسبوع الأول والثاني من الحمل ، يستعد جسمك للإباضة والإخصاب ، في هذا الوقت لم يبدأ نمو الطفل ولكن على الأم أن تهتم بصحتها بشكل خاص. 

يمكن للمرأة التي تبدأ بتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا في هذه المرحلة من الحمل أن تقلل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي لدى طفلها بنسبة 70٪.

إذا كان عمر المرأة أكثر من 35 ، فسيكون هناك المزيد من الهرمونات والبصيلات المنشطة في جسدها هذا يزيد من فرص إطلاق بويضتين أو أكثر أثناء التبويض.

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كيف يتم حسابها


وفقا لما نشره موقع هيلثي في الأسبوع الأول من الحمل ، أنتِ لستِ حاملًا بالفعل يتم احتساب موعد ولادتك من اليوم الأول من آخر دورة شهرية لك.

يستمر الشهر الأول في الأسبوع الأول والثاني من الحمل الطفل أو الجنين غير مرئي الآن، في الأسبوع الأول ، يبدأ جسمك في العمل من أجل نمو الطفل يستعد الرحم لوصول البويضة الملقحة.

ما يجب القيام به هذا الأسبوع

أثناء الحمل ، يجب أن يعمل جسمك أكثر بحيث يكون هناك مغذيات إضافية في جسمك لإنجاب الطفل في هذا الوقت ، يجب أن تحصلي على 400 إلى 600 ميكروغرام من حمض الفوليك من جميع المصادر، مثل فيتامينات ما قبل الولادة والأطعمة الغنية بحمض الفوليك.

إن تناول حمض الفوليك أثناء وقت محاولة الحمل وطوال فترة الحمل لا يساعد فقط في الحمل ولكنه ضروري أيضًا للأم الحامل والطفل.

قد يساعد حمض الفوليك في تقليل مخاطر العيوب الخلقية لدى الطفل ، مثل عيوب القلب الخلقية وعيوب الأنبوب العصبي  كما أنه يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل والولادة المبكرة والإجهاض.

 

كيف تشعر الام؟

قد تزداد حاسة الشم لديك وقد يكون هناك ألم عند لمس الثدي قد يحدث هذا قبل أن تفوت الدورة الشهرية بينما قد تشتكي بعض النساء من التبول المتكرر .

لقد فهمت الآن أن نمو الطفل لم يبدأ في الأسبوع الأول من الحمل ، لكن الحمل قد بدأ للتو في هذه المرحلة، يستعد جسم الأم للحمل .

ما هي أعراض الحمل المبكرة؟

لا تشعر الكثير من النساء بأعراضه إلا بعد أسابيع قليلة من الحمل، في حين أن البعض لا يلاحظ أي أعراض أول علامة على ذلك هي ضياع الفترة.

ماذا يحدث في الأسبوع الأول من الحمل؟

لم يحدث تطور الجنين حتى هذا الوقت خلال هذا تستمر عملية الإخصاب.

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