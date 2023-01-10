جاز يحيى خليل فى حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية الشهر الجاري

يقدم رائد موسيقى الجاز الموسيقار يحيى خليل حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية وذلك فى الثامنة مساء الخميس 12 يناير على المسرح الصغير ومساء الجمعة 20 يناير على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

أعد يحيى خليل برنامجا فنيا مميزا تشارك خلاله المغنية الفرنسية ديجايما مع مجموعة من ابرع العازفين ويضم عدد من اعماله الخاصه الى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم محمد عبد الوهاب ، بليغ حمدي ، كمال الطويل ومختارات من موسيقى الجاز العالمية الشهيرة .

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الامر الذى جعله ضيف دائم على اهم المهرجانات العالمية فى اوروبا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ، كما يعد اول فنان مصرى يجذب الشباب إلى مسارح الاوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى إلى جانب إسهاماته فى تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل .