أغلب الأوكرانيين يهربون إلى بلد واحد.. وتحذير أممي من تدفق مزيدٍ من اللاجئين

أشارت تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد الأوكرانيين في تزايد مستمر منذ إندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو ما يقول بتعمق المعاناة الإنسانية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ذكرت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين الأوكران وصل إلى أكثر من 7.9 مليون أوكراني.

وقد انتقل أكثر من 4.9 مليون من هؤلاء اللاجئين إلى بولندا، وفقًا للبيانات التي جمعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتابعت "لقد تسبب تصعيد النزاع في أوكرانيا في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية ، مما أجبر الناس على الفرار من ديارهم بحثًا عن الأمان والحماية والمساعدة.

وكتبت الوكالة الأممية "في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب، عبر أكثر من أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا الحدود إلى البلدان المجاورة ، واضطر كثيرون غيرهم إلى الانتقال داخل البلاد"، وهو ما يرفع عدد اللاجئين والمهجرين في أوكرانيا، ليجعلها ضمن البلاد الواقعة في حالات حرب كبيرة، أثرت على التوزيع الجعرافي للناس.



ويطالب المراقبون بتوقف الحرب حتى لا تزيد معاناة هؤلاء، حيث إن استمرار الحرب سيرفع عدد اللاجئين من بلادهم.