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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مليون جنيه للمرحلة الأولى.. الأوقاف تطلق مبادرة "اكتشاف" لتبني المواهب في مجال الدعوة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف المرحلة الأولى من مبادرة "اكتشاف"، مؤكدة أنها رصدت مبلغ مليون جنيه لمرحلتها الأولى؛ وذلك في إطار سعيها لاكتشاف المواهب ورعايتها. 


وأضافت الوزارة أن المبادرة  تهدف إلى اكتشاف المواهب في مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هي خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ. 


وتضم أربعة فروع : 
الفرع الأول : الصوت الذهبي ، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز في قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني.


الفرع الثاني : القارئ الصغير ، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عامًا. 


الفرع الثالث : الخطيب النابه ، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين في الجانب الخطابي شكلًا ومضمونًا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية. 


الفرع الرابع : الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة ، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرًا في محيطه الجغرافي من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه ، ومشاركته الاجتماعية لهم ، أو تأثيره الإيجابي في مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.


وأوضحت وزارة الأوقاف ستبدأ المبادرة على مستوى المديريات الإقليمية في مرحلتها التمهيدية من خلال محكمين متخصصين في كل فرع ، على أن تكثف جميع المديريات إعلانها عن ذلك على موقع المديرية وعبر إداراتها الفرعية ، كما يمكن التقدم للمبادرة مباشرة على الرابط التالي في موعد أقصاه 31 يناير الجاري: https://forms.gle/iXDPF85P4B6i8xHq8

الأوقاف مبادرة اكتشاف وزارة الأوقاف

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