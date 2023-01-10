عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بمقدم 60 ألفا.. احجز شقتك بأفضل المشروعات السكنية الجديدة |التفاصيل الكاملة

صدى البلد

طرحت وزارة الإسكان 5 مشروعات سكنية جديدة بعدد من المدن الجديدة، حيث أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمام المواطنين حجز الوحدات، وسحب كراسات الشروط أمامهم بدءًا من 15 يناير المقبل.

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وإتاحة الوحدات السكنية أمام المواطنين في 5 مشروعات جديدة هم « سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المتميز الساحلية، ومشروع قطامية جاردنز»، فما تفاصيل تلك المشروعات وكيف يمكنك التقديم على شقة سكنية فيها؟

txt

ليس وديع فقط.. حكاية فنانة شهيرة ومطرب توفيا بسبب عمليات التجميل

txt

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

كيفية حجز وحدة سكنية بالمشروعات الجديدة

يمكن للراغب في حجز وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الجديدة بأحد مواقع «سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المتميز الساحلية، ومشروع قطامية جاردنز» التقديم إلكترونيًا عبر موقع حجز بنك الإسكان والتعمير، حيث يمكن للمتقدم اتباع الخطوات: 

  • أولاً على الراغب في الحجز الدخول إلى الموقع الإلكتورنية لبنك الإسكان التعمير
  • ثانيًا يقوم المواطن باستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية من حيث المساحات والأسعار.
  • يستعرض المتقدم خطوات الحجز بالتفصيل من خلال مقطع فيديو أو مكتوبة
  • بعد أن يقوم المتقدم بالضغط على زر «استخاج رقم الاستمارة» تظهر أمام شاشة لتسجيل البيانات الأساسية « اسم العميل- العنوان- الرقم القومي- الإيميل- اسم الزوجة ورقمها القومي»، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي للزوجية في ورقة واحدة
  • بعد أن ينتهي المواطن من تسجيل البيامان يظهر رقم الاستثمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز اليه.
  • يقوم المتقدم على حجز الوحدة السكنية بتحويل مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه كمصروفات تسجيل على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب في بنك الإسكان والتعمير فرع الدقي.

مقدم حجز الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة 

تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحجز للوحدات السكنية في المشروعات الجديدة «سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المتميز الساحلية، ومشروع قطامية جاردنز»، بدءً من الأحد 15 يناير 2023، والاطلاع على كراسات الشروط ودفع مبلغ مقدم حدية الحجز كالتالي: 

  • مقدم حجز مشروع جنة 100 ألف جنيه
  • مقدم حجز مشروع دار مصر 80 ألف جنيه
  • مقدمحجز مشروع سكن مصر 70 ألف جنيه
  • مقدم حجز مشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي 60 ألف جنيه
  • مقدم حجز مشروع قطامية جاردنز 100 ألف جنيه
كيفية حجز وحدة سكنية بالمشروعات الجديدة وزارة الاسكان قطامية جاردنز جنة دار مصر سكن مصر الإسكان المتميز الساحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

موضوعات متعلقة

التقديم بدأ والتسهيلات كثيرة.. ننشر أسعار شقق عواصم المحافظات

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار النفط العالمية وسط ترقب لما سيقوله جيروم باول

بفضل "مبادرة طريق مكة".. إجراءات الحج والعمرة لا تستغرق سوى 3 دقائق

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة الآن

بعد انتشار شائعة وفاة صلاح السعدني.. نجله يحسم الجدل ويرد: والدي بخير|شاهد

الحكومة اللبنانية تعاقب الأطفال بقرار يهدد حياة ملايين الرضع| تفاصيل

بمقدم 60 ألفا.. احجز شقتك بأفضل المشروعات السكنية الجديدة |التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدم شخصية الملك أحمس في عرض تقدر: مسئولية كبيرة وبتول عرفة اكتشفتني

قلبنا محروق.. إطلالة صادمة لـ فيفي عبده على إنستجرام

جوزها جايبلها 100 ألف وردة.. مفاجأة رومانسية تهز السوشيال ميديا

لكان انفطر قلب ديانا.. تصريحات مذهلة للأمير هاري قبل إصدار كتابه

فيديو

قلبنا محروق.. إطلالة صادمة لـ فيفي عبده على إنستجرام

200 مليون يورو.. كريستيانو رونالدو يروج لاستضافة مصر والسعودية كأس العالم 2030

هبوط ارضي وابتلاع سيارة.. ماذا حدث في التجمع ليلا ؟

احذروا من حالة الطقس.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ