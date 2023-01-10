بمقدم 60 ألفا.. احجز شقتك بأفضل المشروعات السكنية الجديدة |التفاصيل الكاملة

طرحت وزارة الإسكان 5 مشروعات سكنية جديدة بعدد من المدن الجديدة، حيث أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمام المواطنين حجز الوحدات، وسحب كراسات الشروط أمامهم بدءًا من 15 يناير المقبل.

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وإتاحة الوحدات السكنية أمام المواطنين في 5 مشروعات جديدة هم « سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المتميز الساحلية، ومشروع قطامية جاردنز»، فما تفاصيل تلك المشروعات وكيف يمكنك التقديم على شقة سكنية فيها؟

كيفية حجز وحدة سكنية بالمشروعات الجديدة

يمكن للراغب في حجز وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الجديدة بأحد مواقع «سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المتميز الساحلية، ومشروع قطامية جاردنز» التقديم إلكترونيًا عبر موقع حجز بنك الإسكان والتعمير، حيث يمكن للمتقدم اتباع الخطوات:

أولاً على الراغب في الحجز الدخول إلى الموقع الإلكتورنية لبنك الإسكان التعمير

ثانيًا يقوم المواطن باستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية من حيث المساحات والأسعار.

يستعرض المتقدم خطوات الحجز بالتفصيل من خلال مقطع فيديو أو مكتوبة

بعد أن يقوم المتقدم بالضغط على زر «استخاج رقم الاستمارة» تظهر أمام شاشة لتسجيل البيانات الأساسية « اسم العميل- العنوان- الرقم القومي- الإيميل- اسم الزوجة ورقمها القومي»، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي للزوجية في ورقة واحدة

بعد أن ينتهي المواطن من تسجيل البيامان يظهر رقم الاستثمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز اليه.

يقوم المتقدم على حجز الوحدة السكنية بتحويل مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه كمصروفات تسجيل على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب في بنك الإسكان والتعمير فرع الدقي.

مقدم حجز الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة

تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحجز للوحدات السكنية في المشروعات الجديدة «سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المتميز الساحلية، ومشروع قطامية جاردنز»، بدءً من الأحد 15 يناير 2023، والاطلاع على كراسات الشروط ودفع مبلغ مقدم حدية الحجز كالتالي: