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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انتشار شائعة وفاة صلاح السعدني.. نجله يحسم الجدل ويرد: والدي بخير|شاهد

صلاح السعدني ونجله
صلاح السعدني ونجله

قدمت فضائية “العربية” تقريرًا يعرض حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا من شائعات عن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، حيث طمأنت أسرة الفنان المصري صلاح السعدني جمهوره ومحبيه، وأكدت أنه بصحة جيدة، بعدما تصدرت السوشيال ميديا شائعات تتحدث عن وفاته.

 

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حقيقة وفاة صلاح السعدني



وغرد نجله الفنان أحمد قائلاً إنه بخير، مبديًا في الوقت ذاته غضبه من تلك الشائعات. 

وصرحت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين، بأنها تواصلت مع عائلة الفنان، مؤكدة أيضًا أن كل ما تردد عن وفاته “عارٍ عن الصحة”.

 

أحمد السعدني ينفي شائعة الوفاة عبر “تويتر”

 

حقيقة وفاة صلاح السعدني
 

صلاح السعدني




وابتعد صلاح السعدني عن التمثيل منذ فترة طويلة، ولكنه قدم مسيرة فنية زاخرة في السينما والتلفاز والمسرح، بدأها في الستينات بمسلسل “الرحيل”، ومن أهم وأشهر أدواره “العمدة سليمان غانم” في مسلسل “ليالي الحلمية”، بالإضافة لمسلسلات شهيرة شارك فيها، من بينها “قصر الشوق” و"أرابيسك" و"سنوات الحب".


 

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